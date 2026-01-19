Le Pentagone se prépare à un éventuel déploiement de soldats dans l’État du Minnesota (Midwest), rapportent lundi plusieurs médias américains, quelques jours après que le président Donald Trump ait menacé d’invoquer une loi d’exception afin d’y envoyer l’armée pour faire face aux mouvements d’opposition à la police de l’immigration (ICE).

USA : Le Pentagone envisage le déploiement des militaires dans le Minnesota (médias US)

Selon la presse US, environ 1.500 soldats ont été placés en alerte et ont reçu pour consigne de se tenir prêts à un éventuel déploiement. Ces forces pourraient être envoyées plus particulièrement à la ville de Minneapolis qui reste sous forte tension depuis le 7 janvier, date à laquelle une Américaine a été tuée par un agent de l’ICE.

Basées en Alaska, les unités que le Pentagone a placées en alerte sont formées pour mener les opérations par grand froid, précisent les mêmes sources.

Depuis quelques jours, malgré des températures glaciales, pouvant frôler les -20 ou -30°C, des rassemblements citoyens ont eu lieu pour dénoncer les méthodes de ces agents et paralyser leurs opérations d’arrestations manu militari d’immigrés.

Après des heurts entre policiers et manifestants, le président Trump avait menacé jeudi dernier d’invoquer l' »Insurrection Act » afin de déployer l’armée, accusant les responsables locaux démocrates de ne pas « empêcher les agitateurs professionnels et les insurgés d’attaquer » les agents d’ICE.

Toutefois, le locataire de la Maison Blanche est revenu sur ses propos vendredi, affirmant qu’il ne voyait « pas de raison pour le moment » de recourir à cette loi.

Face à cette situation, le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, a dénoncé dimanche sur la chaine américaine CBS un déploiement militaire qui viserait selon lui à « terroriser les gens simplement parce qu’ils sont latino-américains ou somaliens ».

Il a précisé que le gouvernement aurait déjà envoyé « environ 3.000 agents d’ICE et de la police aux frontières », soit cinq fois les effectifs de la police municipale.

Dans le même temps, le gouverneur de l’État, Tim Walz, a mobilisé samedi les militaires de la Garde nationale du Minnesota, corps de réserve, en prévision d’un possible déploiement.

Par ailleurs, la ministre américaine de la Sécurité intérieure (DHS), Kristi Noem, a assuré dimanche sur CBS que les opérations de la police de l’immigration se poursuivraient « jusqu’à ce que nous soyons sûrs que toutes les personnes dangereuses soient arrêtées, traduites en justice puis expulsées vers leur pays d’origine ».

Ces opérations policières, menées par des agents armés et parfois masqués, ont suscité des critiques au sein de la population. Selon plusieurs sondages, une majorité d’Américains désapprouvent l’action de l’agent impliqué dans la mort par balle de René Good, mère de famille de 37 ans.