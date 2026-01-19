Netanyahou met en garde l’Iran : une attaque déclencherait une réponse d’une force inédite

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a mis en garde avec la plus grande fermeté dimanche soir : si l’Iran frappe Israël, la riposte israélienne sera « d’une force que l’Iran n’a jamais connue », « le pays ne sera plus le même ».

Cette annonce intervient alors que l’Iran connaît l’une de ses périodes les plus instables depuis des décennies. Le régime des ayatollahs fait face à une vague de manifestations antigouvernementales d’une ampleur inédite depuis fin décembre 2025, réprimée dans le sang avec des milliers de morts selon les organisations de défense des droits humains. Cette dissidence interne, associée à une économie à genoux et à un isolement diplomatique croissant, mine la capacité de Téhéran à entreprendre des opérations militaires majeures.

La situation régionale est très tendue depuis deux semaines. Les États-Unis n’excluent pas une frappe militaire contre l’Iran en réponse à la répression des manifestations, bien qu’une opération prévue ait été officiellement annulée. Des échanges fébriles ont eu lieu entre Washington et Jérusalem, dont un appel entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou mercredi dernier, et le sénateur Lindsey Graham, proche du président américain, est en Israël pour des consultations avec le Premier ministre et le Mossad.

Pour mémoire, en avril 2025, l’Iran avait mené une attaque massive de drones et de missiles contre Israël en représailles à une frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas. La riposte israélienne, mesurée mais ciblée, avait frappé des installations militaires et nucléaires iraniennes, illustrant la supériorité technologique et opérationnelle d’Israël sans provoquer une escalade généralisée.

Benjamin Netanyahou tente aujourd’hui de dissuader toute nouvelle action iranienne en soulignant la détermination et la capacité de riposte écrasante de son pays, alors que l’Iran semble plus faible que jamais.