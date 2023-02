USA: la républicaine Nikki Haley annonce sa candidature à la présidentielle de 2024

Haley devrait prononcer un discours mercredi à Charleston (principale ville de l’Etat de Caroline du Sud) pour marquer le lancement de sa campagne électorale.

“L’establishment à Washington nous a laissé tomber encore et encore. Il est temps pour une nouvelle génération de dirigeants de redécouvrir la responsabilité financière, de sécuriser notre frontière et de renforcer notre pays, notre fierté et notre objectif”, a déclaré Haley dans une vidéo.

Nikki Haley a été ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies sous l’administration de Donald Trump.

La républicaine a vanté son bilan en tant que gouverneure deux fois élue de la Caroline du Sud ainsi que son expérience en politique étrangère en faisant référence à son mandat d’ambassadrice auprès de l’ONU.

La gouverneure Haley doit rivaliser avec Donald Trump pour décrocher l’investiture républicaine en vue des élections générales de 2024.

La candidature de l’ancien locataire de la Maison Blanche annoncé en novembre dernier est intervenue alors que les principaux candidats soutenus par Trump aux élections de mi-mandat ont essuyé des échecs cuisants dans des courses clés.

Les républicains ont échoué à décrocher la majorité au Sénat, mais ont réussi à remporter une faible majorité à la Chambre des représentants.

Plusieurs membres influents du Grand Old Party estiment que leur formation a besoin d’un autre candidat, comme le gouverneur de la Floride Ron DeSantis.

Le président américain Joe Biden a fait part de son intention de se présenter aux élections présidentielles de 2024, mais n’a pas encore fait d’annonce officielle.