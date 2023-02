Israël: un festival international de la musique et de la culture andalouses à Lod avec une participation marocaine

Le Musée de la mosaïque de la ville de Lod (15 km à l’est de Tel-Aviv) abrite mercredi et jeudi prochains un festival international de la musique et de la culture andalouses avec une participation marocaine.

Selon le maire de Lod, Yair Revivo, le festival qui prévoit des conférences, des débats et des spectacles de musique, vise à renforcer l’ouverture aux différentes cultures et religions et consacrer le pluralisme culturel qui distingue la ville.

Le festival est également une occasion d’échanger les idées sur le monde de la musique andalouse et la musique arabe et hébreu, notamment du Maroc et d’Israël

Le président du Centre culturel “Matroz” Moti Malka, a déclaré que depuis la création de ce centre en 1988 et de la troupe israélienne de musique andalouse en 1994, il y a eu une transformation dans la culture en Israël, à travers le renforcement des affluents marocains et andalous, expliquant que la poésie et la musique andalouse sont devenues une composante importante du champ musical en Israël.

La Secrétaire générale de l’Association Essaouira Mogador, Kaoutar Chakir Benamara , participe à cet événement avec un exposé sur la musique andalouse comme langue commune, tandis que le chercheur marocain Faouzi Skali présentera un exposé sur le rôle de la musique soufie dans la préservation de la musique andalouse.

De son côté, Mohamed Hatimi de l’Université de Fès présentera un exposé sur l’impact de la musique juive marrakchie sur la musique marocaine en général, tandis que l’artiste Abdelfattah Bennis animera une soirée musicale.

Figurent également dans le programme de ce festival un spectacle de l’ensemble “Almaghribia” dirigée par le maestro Mlut Tarshiha, ainsi qu’un séminaire de Moti Malka sur la musique andalouse et la musique classique et orientale de Oum Kaltoum et Fairouz.

D’autres spectacles sont prévus dans le cadre de ce festival, offerts notamment par des bandes musicales et des artistes israéliens de renommée.