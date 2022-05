USA : la cote de popularité de Biden continue de chuter (sondage)

Le sondage Associated Press-NORC Center for Public Research montre que la cote de popularité de M. Biden est tombée à son point le plus bas à ce jour, en raison d’une frustration croissante à l’égard de l’économie et des préoccupations, au sein de son propre parti, à l’endroit de la trajectoire prise par le pays.

Le sondage a révélé qu’environ 20% des adultes pensent que l’économie est bonne, contre environ 30% un mois plus tôt. Parmi les démocrates, 33% estiment que le pays va dans la bonne direction, contre 49% il y a un mois.

La cote de popularité globale de M. Biden chez les démocrates est de 73%, selon le sondage de vendredi. Elle n’était jamais descendue en dessous de 82% au cours de sa première année de mandat. A titre de comparaison, l’une des caractéristiques de la présidence de son prédécesseur Donald Trump a été la forte approbation des républicains.

Le sondage fait ressortir que seulement 18% des Américains pensent que les politiques de M. Biden ont plus aidé que nui à l’économie, contre 51% qui disent le contraire.

L’année dernière, le même sondage AP montrait que M. Biden avait un taux d’approbation de 63 %, soit 24 points de plus qu’actuellement.

Le sondage AP n’est que le dernier d’une série d’enquêtes montrant que la cote de popularité de M. Biden se situe entre 30 et 40 %. Les préoccupations relatives à l’inflation et à l’économie ont été les plus souvent mentionnées dans les sondages.

Le sondage a été mené auprès de 1.172 personnes adultes durant la période du 12 au 16 mai avec une marge d’erreur de plus ou moins 4,0%.