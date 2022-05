Colombie : Íngrid Betancourt se retire de la course présidentielle

“Aujourd’hui, j’ai pris la décision de soutenir le seul candidat qui peut vaincre le système actuel”, a déclaré Betancourt, candidate du parti Oxygène Vert qui n’a pas atteint 1% dans les sondages lors du scrutin du 29 courant.

“C’est une décision difficile pour moi et pour mon parti car cela signifie que nous allons nous retirer pour soutenir Rodolfo, lui apporter tout notre soutien cette dernière semaine puis tout au long du second tour”, a déclaré Betancourt, qui s’est présentée au scrutin 20 ans après son enlèvement par la guérilla des FARC alors qu’elle était candidate lors des élections de 2002.

Et d’ajouter : “nous devons nous libérer d’un rapt beaucoup plus long et beaucoup plus horrible que celui que j’ai dû endurer, nous libérer des corrompus qui nous volent tous nos espoirs chaque jour et qui ont appauvri la Colombie.”

Betancourt et Hernández partagent un discours commun sur la lutte contre “la corruption et le pillage, et contre la politique traditionnelle”.

Dans un communiqué de son parti, elle assure avoir signé un accord “dans la conviction qu’il y a davantage ce qui unit les deux candidats que ce qui les sépare, avec l’objectif d’offrir aux Colombiens et aux Colombiennes une option qui leur apporte une philosophie commune de lutte contre la corruption”.

Gustavo Petro (Pacte Historique, gauche) est toujours en tête des sondages, avec environ 40% des intentions de vote, tandis que Hernández s’est hissé à la troisième place avec 20,9%. Selon l’institut Invamer, il pourrait même dépasser d’ici le jour j le leader de la droite Federico “Fico” Gutiérrez, à 27,1% actuellement.