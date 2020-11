Les bureaux de vote ont fermé mardi à 19H00 locales (00H00 GMT) dans l’Etat-clé de Géorgie et dans cinq autres Etats de l’est des Etats-Unis.

USA: fermeture des bureaux de vote dans l’Etat-clé de Géorgie et cinq autres Etats

Les Américains votaient mardi pour départager le président républicain sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Les bureaux de vote fermeront progressivement d’est en ouest, les derniers clôturant à 01H00 heure locale (06H00 GMT).

Le nom du vainqueur ne sera peut-être pas connu dans la nuit de mardi à mercredi en raison du vote par correspondance qui risque de retarder le dépouillement dans de nombreux Etats déterminants.

L’Amérique attendait mardi soir avec anxiété les premiers résultats d’une élection lourde d’enjeux visant à départager Donald Trump et Joe Biden, qui proposent deux visions radicalement différentes du pays et de la présidence.

Le pays, à cran sous l’effet conjugué de la pandémie et d’une campagne particulièrement agressive, se préparait à une longue nuit, sauf en cas de victoire très nette de Joe Biden, favori des sondages.

Dans un tweet envoyé en début de soirée depuis la Maison Blanche, Donald Trump a affiché sa confiance, affirmant que les choses se présentaient “très bien” pour lui à travers le pays, sans autres précisions.

Quelques heures plus tôt, lors d’une visite à un QG de campagne républicain dans la banlieue de Washington, il avait cependant adopté un ton beaucoup plus mesuré: “C’est de la politique, c’est une élection, on ne sait jamais”.

La voix fatiguée par une fin de campagne qui l’a vu enchaîner les meetings à un rythme effréné, le milliardaire de 74 ans a même, fait rare, évoqué une possible défaite: “Gagner est facile, perdre n’est jamais facile. Pour moi, ça ne l’est pas”.

En tête des sondages depuis des mois, Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama, a refusé lui, “par superstition”, de se livrer à des pronostics.

Le vieux routier de la politique s’est toutefois dit “confiant”, encouragé par la forte participation des jeunes, des femmes et des Afro-Américains, qui forment le coeur de son électorat.