USA: des subventions de 250 millions de dollars pour réduire la pollution

L’administratrice adjointe de l’EPA, Janet McCabe, a affirmé que les fonds alloués pourraient être utilisés soit pour lancer de nouvelles initiatives, soit pour s’appuyer sur celles qui existent déjà.

McCabe a ajouté que les subventions seront probablement accordées d’ici l’été 2023. “Nous savons que la lutte contre la crise climatique revêt un caractère d’urgence pour protéger les personnes et la planète”, a indiqué, de son côté, l’administrateur de l’EPA, Michael Regan, dans un communiqué.

“La loi sur la réduction de l’inflation du président Biden est une opportunité historique de fournir aux communautés à travers le pays les ressources dont elles ont besoin pour protéger les gens contre la pollution climatique nocive et améliorer notre économie. Ces subventions pour la réduction de la pollution climatique sont une première étape importante pour doter les communautés des ressources nécessaires afin de mettre en place des stratégies innovantes qui réduisent les émissions climatiques et génèrent des avantages dans tout le pays”, a-t-il dit. L’annonce intervient une semaine après que l’agence a annoncé 550 millions de dollars de fonds pour lutter contre les inégalités environnementales par le biais d’organisations à but non lucratif locales, après une première tranche de 100 millions de dollars.