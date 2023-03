Le Commissaire européen au voisinage et à l’élargissement en visite au Maroc, du 1-er au 3 mars

Selon la Commission européenne, M. Varhelyi s’entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, sur l’évolution des relations bilatérales et les perspectives de leur développement, et rencontrera plusieurs autres responsables marocains.

La visite du responsable européen s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe, adoptée en juin 2019, ayant institué le “Partenariat euro-marocain de Prospérité Partagée”. Ce Partenariat s’articule autour de quatre Espaces : politique et sécurité ; Economique ; valeurs ; connaissances, et deux axes horizontaux (Environnement et migration).

Deuxième du genre en moins d’une année, la visite du commissaire Varhelyi intervient dans le cadre des contacts réguliers qu’entretiennent les deux parties, illustrés par la récente visite au Maroc du Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et Vice-Président de la Commission européenne, Josep Borrell, en janvier 2023. Laquelle visite s’ajoute aux précédents déplacements de six autres membres du Collège des commissaires pour la seule année 2022, dont la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von der LEYEN.

Ce rythme de visites effectuées par les responsables européens reflète le dynamisme soutenu de la relation Maroc-UE ainsi que l’attachement continu que porte l’Union au développement d’un Partenariat d’égal à égal et de nature stratégique avec le Royaume.

Cette visite vient ainsi conforter la centralité du Partenariat multidimensionnel qui lie les deux parties et consacre leur volonté commune de le renforcer davantage dans plusieurs domaines structurants dans un contexte marqué par de nombreux défis.

Ce déplacement au Maroc, considéré par l’UE comme un partenaire de confiance, fiable et crédible, contribuera ainsi à faire de l’année 2023 une étape importante pour renforcer et préserver l’efficacité du partenariat Maroc-UE, en perspective de la tenue de la 15ème Session du Conseil d’Association Maroc-UE.

Il sera l’occasion de réitérer l’engagement de l’Union européenne et du Maroc à maintenir leur mobilisation et à prendre les mesures nécessaires pour consolider la résilience de leur Partenariat et assurer sa continuité au service de leurs intérêts communs, dans un esprit de confiance réciproque.

Constituant une référence de la Politique de Voisinage de l’UE, le bilan des relations entre les deux partenaires n’a jamais été aussi riche qu’il ne l’est aujourd’hui. Nombre de réalisations en témoignent, notamment dans les domaines du Partenariat Vert, le premier du genre conclu par l’UE avec un pays de son voisinage Sud, du Partenariat Numérique, de l’aérien, de la pêche, de la recherche et du commerce.

Il s’agit également de l’opérationnalisation avancée du Plan Economique et d’Investissement du Nouvel Agenda pour la Méditerranée, de la coopération financière, du partenariat pour la mobilité, de la coopération sécuritaire et judiciaire, de la coopération trilatérale avec des pays africains et méditerranéens ou encore dans l’Union pour la Méditerranée et le partenariat UE-Union africaine.