Réforme des retraites en France: la CGT appelle les avitailleurs à la grève

“À partir du 6 mars, toutes les actions doivent être mises en place pour désorganiser ou cesser la mise à bord des carburants des compagnies aériennes”, souligne la CGT, qui sera potentiellement suivie par d’autres syndicats.

Le syndicat met en relief la pénibilité extrême du métier, dont les salariés travaillent en quarts postés, en horaires atypiques et de nuit, augmentant ainsi le risque de contracter certaines maladies.

L’appel, décidé mardi, concerne plusieurs sociétés de ravitaillement aérien présentes notamment dans les aéroports de Roissy, Orly, le Bourget, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Tarbes, Perpignan, Nantes, Lille, Strasbourg, Rennes, Nîmes, Brest, Nice, Toussus, d’après la CGT.

Les huit principaux syndicats français ont réaffirmé la semaine dernière leur volonté de “mettre la France à l’arrêt” le 7 mars si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites, promettant de faire de cette date la plus importante journée de grèves et de manifestations depuis la première, le 19 janvier dernier.

Le projet de loi de réforme des retraites, qui prévoit notamment de repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, doit être examiné en séance publique au Sénat le jeudi 2 mars, pour deux semaines de débats. Le cours du débat sénatorial sera ainsi marqué par une sixième journée de mobilisation nationale contre la réforme (7 mars), après celles du 19 et 31 janvier et du 7, 11 et 16 février.

La dernière journée de manifestations a réuni quelque 440.000 participants en France selon le ministère de l’Intérieur, alors que la CGT a dénombré 1,3 million de personnes.