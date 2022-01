Turquie/Covid: près de 64.000 nouveaux cas en une journée

Le nombre de décès dus au virus en Turquie a augmenté de 177 pour atteindre 84.622, tandis que 52.016 personnes supplémentaires se sont rétablies au cours des dernières 24 heures.

Au total, 384.263 tests ont été effectués au cours de la dernière journée, a également ajouté la même source.

La Turquie a entamé une campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 le 14 janvier, après que les autorités ont approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin chinois Sinovac.

A ce jour, plus de 57,24 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin en Turquie, tandis que plus de 52,11 millions ont reçu une deuxième dose. Plus de 139,07 millions de doses, y compris les troisièmes injections de rappel, ont administrées jusqu’à présent dans le pays.