Tourisme : Marrakech dans le Top 50 des meilleures villes pour les voyageuses solo

Alors que 78% des femmes n’ont encore jamais voyagé seules en dehors de l’Europe, le classement comprend 50 destinations sur les six continents habités et montre que les femmes, toujours plus nombreuses à vouloir se lancer dans une aventure en solo, ont un choix extrêmement varié de villes à travers le monde. Afin d’aider les femmes à identifier les meilleures villes où voyager en solo dans le monde, Tourlane s’est intéressée à 50 villes internationales parmi les 170 villes relevées par l’Institut des Femmes de l’Université de Georgetown.

Pour qu’une ville soit bien classée, d’après Tourlane, les femmes doivent être “bien représentées dans les entreprises locales et la vie politique, traitées de la même manière que les hommes, être légalement égales aux hommes et pouvoir se sentir en sécurité lorsqu’elles se promènent seules la nuit”. Le prestataire en ligne de voyages personnalisés a également pris en compte le prix de départ d’un lit dans un dortoir pour femmes dans les hostels des villes du classement, le coût moyen d’un forfait de données mobile ainsi que la vitesse de l’internet mobile.