Tanger se dote d’un nouveau marché de gros de fruits et légumes

L’Agence pour la Promotion et le Développement des Provinces du Nord a été chargée, quant à elle, de l’exécution et du suivi des travaux de réalisation, explique l’APDN dans un communiqué.

Ce nouveau marché, le plus grand dans la région, comprend 32 carrés de ventes, des circuits et des quais de l’ensemble des opérations de la chaîne logistique (chargement, déchargement, distribution, livraison….), un espace couvert pour le stockage des caisses vides, des quais pour la vente semi-gros en camions et des locaux administratifs ainsi que des espaces d’accueil pour les chauffeurs et des café-restaurants.

Le marché de gros respecte les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire et sanitaire et assure la qualité des fruits et légumes destinés aux différents marchés de la ville et sa périphérie, de même qu’il dispose d’un système de contrôle et de traçabilité informatisé conforme aux standards internationaux, souligne la même source. Il permettra ainsi de remplir les besoins en matière d’approvisionnement en fruits et légumes pour la ville de Tanger et ses environs, et aussi à améliorer les recettes financières de la commune urbaine de Tanger et de créer de nouveaux emplois, ajoute encore le communiqué.