Suède: un mort et plusieurs blessés dans un accident de montagnes russes

Selon la chaîne publique SVT, des témoins ont vu le train dérailler partiellement et l’une des voitures du parc d’attraction Gröna Lund tomber, après avoir entendu un bruit métallique inhabituel et encore non identifié.

Le train de l’attraction Jetline a déraillé après qu’un gros bruit métallique a été entendu, une femme de 35 ans est décédée et neuf autres personnes ont été blessées, selon le parc d’attractions. Six personnes sont grièvement blessées et trois enfants ont été emmenés à l’hôpital avec des blessures mineures, poursuit la même source, qui précise que les blessés souffrent de lésions graves, provoquées par des accidents de chute.

Selon Jenny Lagerstedt, correspondante de la télévision suédoise SVT qui se trouvait sur place, un wagon de l’attraction Jetline se serait détaché, pour ensuite tomber de très haut, emportant plusieurs personnes dans sa chute. “J’ai soudainement entendu un bruit sourd et métallique, puis les manèges se sont mis à trembler. Mon mari, qui était assis à l’extérieur, a vu une voiture se détacher et tomber”, a-t-elle relaté à la chaîne suédoise

La montagne russe Jetline, un classique du parc d’attractions Gröna Lund, a été inaugurée en 1988 et roule à une vitesse d’environ 90 km/h. Ouvert il y a 140 ans, le parc, situé sur l’île de Djurgården, est le plus vieux du pays.