La Finlande ouvre la première île touristique de désintoxication numérique au monde

L’idée de faire de cette île une zone sans téléphone est née en voyant les effets de la dépendance sociétale à la technologie, surtout durant les voyages où l’envie de partager les moments de vacances devient très pressante, ont expliqué les initiateurs de l’idée au journal finlandais “Dagbladet”.

Ulko-Tammio, située au large de Hamina, est l’une des quelque 100 îles situées dans le parc national de l’est du golfe de Finlande, d’une largeur de 30 milles. Elle est connue pour ses oiseaux et ses plantes rares, ainsi que pour sa “nature magnifique et luxuriante, avec ses côtes rocheuses accidentées”, écrit la publication.

Ancien poste frontière en temps de guerre, l’île comprend désormais des sentiers naturels, une tour d’oiseaux, une grotte destinée à servir d’abri pendant la Seconde Guerre mondiale et deux canons restaurés, poursuit la même source, qui note que les visiteurs peuvent accéder à l’île en bateau privé, en ferry ou en bateau-taxi, et choisir de passer la nuit dans des tentes ou des cabines totalement isolées du monde numérique.

“Les gens ne sont pas censés être collés à des écrans tout le temps. Même un court jeûne numérique peut être utile et améliorer notre bien-être et aider à soulager les symptômes d’anxiété et de dépression”, a déclaré, à cet effet, Terhi Mustonen, psychologue et responsable de programme à la Fondation Sosped, une organisation d’aide sociale.

En effet, Ulko-Tammio est dans une zone avec une couverture téléphonique complète et le mandat est techniquement facultatif, poursuit la publication, qui fait savoir que la destination espère qu’en créant cette interdiction d’utiliser le téléphone, davantage de personnes se concentreront sur le paysage afin de vraiment s’imprégner de l’expérience d’être en vacances et de vivre par ricochet, le moment présent.

Le plus grand objectif est que les voyageurs transmettent cette mentalité à toute la région, et éventuellement à tous leurs voyages, partout dans le monde, conclut la même source.