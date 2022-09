Stress hydrique au Maroc: 4 questions à un expert senior en eau et développement durable

1. De l’Amérique du Nord à l’Europe, le monde est confronté cette année à un épisode inédit de sécheresse, poussant à bout les ressources hydriques de nombreux pays. Le Maroc, qui a enregistré cette année encore un déficit pluviométrique, n’est pas épargné. Comment expliquer ce phénomène?

La situation que vit actuellement le monde eu égard aux sécheresses et inondations enregistrées ces derniers moments dans plusieurs régions du globe est inédite, mais elle ne fait que confirmer les alertes lancées plusieurs années auparavant par les scientifiques et spécialistes de l’eau et du climat. En effet, le monde connaît depuis le milieu du siècle dernier un bouleversement de son climat, qui n’est autre que la conséquence directe d’un développement industriel à outrance qui fait fi de toute considération de la préservation de l’environnement et des ressources naturelles, somme toute limitées.

On le sait, le Maroc est caractérisé par une rareté structurelle de l’eau qui s’accentue d’année en année sous l’effet néfaste du changement climatique. Ceci constitue une menace sociale, économique et environnementale de plus en plus grande qui devrait être prise en compte dans les politiques étatiques, d’autant plus que le changement climatique est désormais un constat que de plus en plus de preuves scientifiques contribuent à étayer dans le monde entier.

L’impact de ce bouleversement climatique est d’ores et déjà décelable sur la fréquence et la distribution des cycles hydrologiques au niveau du pays. L’année hydrologique 2021-2022 en est une parfaite illustration ainsi que les dernières années qui ont enregistré une augmentation nette de la fréquence des sécheresses et des inondations. Le changement climatique a eu, et aura, un impact significatif sur l’accentuation de la variabilité spatio-temporelle qui caractérise les ressources en eau au Maroc. Sur la période 1940-2010, les années les plus sèches ont été enregistrées durant la période 1980-2010 qui a accusé une baisse de la moyenne des apports en eau de surface de l’ordre de 15 à 20% par rapport à la moyenne de la période 1940-2010.

Les précipitations au Maroc sont rares et irrégulières : les moyennes annuelles enregistrées dans les stations météorologiques varient fortement du Nord vers le Sud du pays (de 800 mm au Nord à moins de 25 mm au Sud) et de l’Ouest à l’Est (de 600 mm à 100 mm) avec une amplification sur les reliefs du Rif et de l’Atlas (jusqu’à plus de 1.200 mm). En moyenne, le potentiel en ressources en eau de surface est évalué sur l’ensemble du territoire à environ 18 milliards de m³/an et peut varier dans un rapport de 1 à 9 selon l’hydraulicité de l’année : 47 milliards de m³ d’apports d’eau de surface en 1961-1962 contre 5 milliards en 1992-1993, en attendant les chiffres de cette année 2021-2022 qui pourraient battre le record de disette en eau.

Rapportées à la population marocaine, les ressources en eau renouvelables disponibles par habitant sont marquées par une grande disparité spatiale entre les régions du pays. Elles peuvent varier dans un rapport de 1 à 8 : 140 m³ /hab/an dans le bassin du Bouregreg (sans tenir compte du transfert d’eau du bassin de l’Oum Er Rabia) et 1.180 m³/habitant/an dans le bassin du Loukkos. Cette variabilité spatiale peut être aussi illustrée par le fait que 7,4% de la superficie du Royaume s’accapare 51% du potentiel global en eau de surface du pays. Cette situation est malheureusement en train d’empirer sous l’effet du changement climatique qui a tendance à accentuer les phénomènes extrêmes, sécheresses et inondations.

2- De nombreux responsables gouvernementaux et experts ont alerté, aujourd’hui plus que jamais, sur la pénurie d’eau au Maroc. Toutefois, le citoyen lambda a jusqu’à présent été relativement épargné par les coupures d’eau. Le Maroc est-il aujourd’hui bien équipé pour affronter cette situation ?

Malgré un contexte naturel très contraignant, marqué par une irrégularité dans le temps et dans l’espace des précipitations, le Maroc a pu satisfaire sans grandes difficultés ses besoins en eau même durant des périodes de sécheresses sévères telles que celle de l’année hydrologique en cours 2021-2022 et celles vécues durant les périodes 1980-1985 et 1990-1995.

Aujourd’hui, même les non spécialistes du secteur de l’eau sont conscients du caractère structurel de la pénurie de l’eau au Maroc. Mais n’oublions pas que le Maroc est une nation millénaire qui a toujours su surpasser les moments les plus critiques de son histoire. Le Royaume dispose d’importants atouts pour relever les défis liés à l’eau par le concours de toutes les forces vives du pays. Le cadre institutionnel et réglementaire qui régit le secteur de l’eau au Maroc, les politiques sectorielles lancées ces dernières années par l’Etat, notamment la Stratégie nationale de l’eau, le Plan Maroc Vert, consolidé par la ‘Generation Green’, la stratégie énergétique et autres, devraient permettre au pays de relever les défis qui s’imposent au secteur de l’eau pourvu que leur mise en œuvre soit intégrée, concertée et participative.

Le Plan National de l’Eau (PNE), tant attendu, devrait doter le pays d’une vision intégrée et intersectorielle pour le secteur de l’eau. Il devrait plus particulièrement se pencher sur les questions d’ordre stratégique telles que les priorités de l’Etat en matière de développement des ressources en eau, le grand transfert de l’eau du nord au centre du pays, l’adaptation du secteur à la régionalisation en cours.

3- Quelles sont les solutions qui ont été déployées par le gouvernement pour prémunir le Royaume contre l’impact des sécheresses sévères à moyen et long termes et comment évaluez-vous leur efficacité?