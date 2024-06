Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente entre la Cour des comptes et le Bureau d’audit de la Libye

Ce mémorandum d’entente vise à développer des initiatives de coopération constructive entre les deux parties, afin de partager des connaissances et des expériences.

Il a également pour objectif de renforcer la coopération technique en échangeant des mécanismes et des méthodologies de travail conformes aux standards internationaux, ainsi que de renforcer les capacités professionnelles grâce à des programmes de formation adoptés par les deux parties.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Zineb El Adaoui, Premier Président de la Cour des comptes, a souligné que la signature de ce mémorandum d’entente intervient dans le contexte des défis auxquels font face les deux institutions, sur fond des mutations affectant l’économie et la finance mondiales, notant que la coopération est un moyen pour les deux institutions de faire face aux contraintes et aux défis émergents en développant des mécanismes de travail dans le domaine de la digitalisation et du développement durable, en prenant en compte les attentes des parties prenantes.

Après avoir passé en revue l’évolution de l’action de la Cour des comptes qui, après avoir traversé deux phases, la première fondatrice et la seconde axée sur la pratique du contrôle, a atteint une nouvelle phase, se concentrant sur l’objectif ultime d’avoir un impact sur la vie des citoyens à travers ses rapports et ses recommandations, Mme El Adaoui a relevé l’importance de partager les expériences et les meilleures pratiques entre les deux institutions et de renforcer leur coopération à l’image des relations solides unissant les deux pays.

Pour sa part, le Président du Bureau d’audit de la Libye, Khaled Ahmed Shekshek, a salué la place éminente qu’occupe la Cour des comptes eu égard à l’impact de ses travaux de contrôle sur la qualité de la gestion publique, tout en exprimant son optimisme quant à ce que ce partenariat apportera aux deux institutions dans le domaine du contrôle supérieur des finances publiques.

Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que le mémorandum d’entente signé contribuera, plus particulièrement, aux actions de coordination pour examiner les moyens de tirer parti des orientations internationales pour le développement du travail de contrôle.

Et d’ajouter que ce document intervient dans le cadre de la prospection des moyens permettant d’échanger les meilleures pratiques entre les deux institutions, et de développer le travail de contrôle, à travers l’organisation de formations et l’échange des travaux réalisés au sein des deux instances, outre la contribution à l’amélioration des performances des deux institutions dans l’avenir.

Les deux parties ont fait part, à cette occasion, de leur volonté de maintenir une relation de coopération et de partenariat durable, et de s’engager à prendre toutes les mesures qui contribueraient à servir les intérêts communs.

La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles étroites entre le Maroc et la Libye, et de la volonté d’unir les efforts pour relever les défis communs et promouvoir le contrôle supérieur des finances publiques, dans le but de renforcer les principes de transparence, de reddition des comptes et de bonne gouvernance au niveau des deux pays, selon un communiqué de la Cour des comptes.