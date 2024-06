Sahara : le Brésil a rejoint la « dynamique internationale » en faveur de l’initiative d’autonomie (La Razon)

Ainsi, le quotidien « La Razon » écrit que le Brésil vient de se joindre à « plus de 110 pays (qui) ont soutenu ces dernières années l’initiative d’autonomie que le Maroc propose au Sahara comme seule solution réaliste et crédible à ce différend » régional.

L’auteur de l’article, Ricardo Sanchez Serra, relève que parmi ces pays figurent les « Etats-Unis, l’Espagne, l’Allemagne, ou encore la France et presque tous les pays arabes. De même, plus de 30 pays ont ouvert des consulats à Dakhla et Laayoune, apportant leur appui au Maroc ».

Pour le journal péruvien, ces pays ont « compris qu’il ne peut plus y avoir d’États en faillite dans le monde, comme le souhaite l’Algérie (…), où la population sahraouie est séquestrée à Tindouf et utilisée par le polisario comme chair à canon ».

« La Razon » ajoute que « le Brésil, et dernièrement le Japon, ont rejoint cette dynamique internationale de reconnaissance de la solution réaliste et sérieuse » présentée par le Royaume.

Pour sa part le site d’information « Guik », premier journal digital du Pérou, a écrit que la position brésilienne a été exprimée dans un communiqué conjoint, adopté à l’issue d’un entretien à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue brésilien, Mauro Vieira, qui est en visite officielle au Maroc.

Le site de la fédération des journalistes péruviens « fpp.org.com » a lui aussi consacré un commentaire à la décision brésilienne, rappelant que ce pays, qui avait présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre 2023, lors de l’adoption de la résolution 2703, vient de « réitérer son soutien aux efforts de l’ONU pour parvenir à une solution politique et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain ».