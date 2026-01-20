Rumeur infondée : la DGSN dément la mort du steward du stade Prince Moulay Abdellah

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a formellement démenti, lundi après-midi, la rumeur du décès d’un steward du stade Prince Moulay Abdellah, agressé lors de la finale de la CAN 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0 après prolongation).

Selon un communiqué officiel de la DGSN, le steward en question, évacué sur civière en fin de match après avoir été frappé à coups de chaise par des supporters sénégalais, est toujours hospitalisé.

La rumeur a démarré dans la soirée du 19 janvier avec une vidéo postée sur Instagram par le compte @voxpopuli988, rapidement reprise et amplifiée par les utilisateurs individuels mais surtout par plusieurs pages très suivies telles que : TFT Morocco, LionTimes, Soccer 212, DM Sport, puis par le site Maroc Hebdo qui a publié un article avant de le supprimer dans la foulée. Ces relais, souvent suivis par des dizaines ou centaines de milliers d’abonnés, ont contribué à propager l’information en quelques heures.

La diffusion de fausses informations, surtout dans un contexte aussi sensible que celui de la mort d’une personne, peut avoir de graves conséquences sur l’ordre public, les relations bilatérales et la crédibilité des médias et influenceurs. Le gouvernement a demandé aux autorités judiciaires d’ouvrir une enquête judiciaire afin de démasquer les personnes impliquées dans leur publication et leur diffusion, de déterminer les responsabilités et d’imposer des sanctions légales.

Cet épisode illustre une nouvelle fois la rapidité avec laquelle des informations non vérifiées peuvent se propager sur les réseaux sociaux lors d’événements à forte charge émotionnelle, et souligne l’importance de croiser les sources officielles avant toute publication.