Le Maroc conforte sa place de première destination touristique en Afrique (ONU Tourisme)

À l’échelle régionale, l’Afrique a enregistré une hausse de 8 % du nombre de voyageurs internationaux, portée notamment par la dynamique observée au Maroc. La région Asie-Pacifique a, pour sa part, affiché une progression de 6 %, selon le rapport de l’organisme onusien. L’Europe, première région touristique au monde, avec la France et l’Espagne en tête, a totalisé 793 millions d’arrivées internationales en 2025, en hausse de 4 % par rapport à 2024 et de 6 % par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19. Dans les Amériques, le Brésil a enregistré une forte croissance de 37 % en glissement annuel, selon le rapport d’ONU Tourisme.

Selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la performance du secteur touristique marocain résulte de la mise en œuvre de la Feuille de route du tourisme 2023-2026, axée notamment sur le renforcement de la connectivité aérienne, la structuration des capacités d’hébergement, la diversification de l’offre, l’amélioration de la qualité des services et la stimulation de l’investissement territorial.

Cette dynamique s’est accompagnée de recettes touristiques records, qui ont atteint 124 milliards de dirhams à fin novembre 2025, en hausse de 19 % par rapport à l’année précédente, confirmant le rôle du tourisme comme levier de croissance économique au niveau territorial.

Le ministère rappelle que le Royaume ambitionne d’accueillir 26 millions de touristes et de se positionner comme destination de référence à l’horizon 2030.