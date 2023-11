Royaume-Uni : au moins 20.000 décès dus au cancer peuvent être évités chaque année (étude)

Des progrès ont été réalisés dans la recherche de nouveaux traitements pour cette maladie qui touche 50 % des personnes à un moment ou à un autre, mais le Royaume-Uni reste à la traîne par rapport à d’autres pays européens en ce qui concerne les taux de survie, affirme l’association.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement doit s’engager à élaborer un plan décennal de lutte contre le cancer, sous la houlette d’un conseil national du cancer responsable devant le premier ministre et chargé de réunir le gouvernement, les organisations caritatives, l’industrie et les experts scientifiques, soutient la même source.

Le cancer est une maladie qui touche de plus en plus de personnes au Royaume-Uni, en grande partie à cause de la croissance et du vieillissement de la population. D’ici 2040, les experts prévoient qu’un demi-million de nouveaux cas seront diagnostiqués chaque année.

Selon l’organisation, bon nombre de ces cas pourraient être évités et d’autres pourraient être traités si on « adopte la bonne approche ». Agir maintenant pourrait « sauver des dizaines de milliers de vies par an », assure-t-on.

Cancer Research UK plaide ainsi en faveur de davantage d’investissements dans la recherche pour combler un déficit de financement estimé à 1 milliard de livres sterling, d’une meilleure prévention des maladies, de l’accroissement des dépistages et de la réduction des listes d’attente du NHS.

L’organisation insiste notamment sur la nécessité de s’attaquer à « deux des maladies les plus meurtrières au Royaume-Uni : le cancer du poumon et le cancer de l’intestin ».