Royal Air Maroc étend la commercialisation des vols spéciaux aux agences de voyages

Etant donné qu’il s’agit d’une opération spéciale déclenchée dans un temps record, la Compagnie nationale a dû mobiliser tous ses services pour adapter ses systèmes afin d’impliquer, dans les plus brefs délais, les agents de voyages marocains dans le processus de commercialisation de ces vols.

Les vols sont désormais disponibles à la vente sur les agences de voyages au Maroc ainsi que sur le site Internet de la Compagnie Nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers les centres d’appel et les agences commerciales de Royal Air Maroc.

«Nous avons mobilisé toutes nos équipes durant ces quatre derniers jours pour étendre au plus vite la commercialisation de ces vols aux agences de voyages marocaines, d’une part afin de densifier davantage le maillage commercial au profit de nos concitoyens ; d’autre part, afin d’associer les agences de voyages à un regain d’activité, certes à faible échelle, au vu de la reprise timide des vols, suite à la crise sans précédent que nous traversons ensemble », souligne Hamid ADDOU, PDG de Royal Air Maroc.

Par ailleurs, la Compagnie nationale tient à préciser que les passagers éligibles à ces vols doivent impérativement remplir les conditions mises en place par le gouvernement marocain dans le cadre de cette opération.

Les vols au départ du Maroc sont ouverts :

 Aux Marocains résidant à l’étranger et à leurs familles,

 Aux étrangers résidant ou non résidant au Maroc, et à leurs familles,

 Aux étudiants marocains inscrits dans des universités à l’étranger,

 Aux femmes et hommes d’affaires ainsi qu’aux citoyens contraints de se rendre à l’étranger pour les soins médicaux, à condition de disposer d’une autorisation exceptionnelle émise par la préfecture de leur province.

Les passagers empruntant les vols au départ du Maroc sont dispensés de tests ; cependant, ils doivent s’informer sur les dispositions sanitaires exigées par les pays de leur destination finale et s’y conformer.

Royal Air Maroc rappelle également que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de ses vols et que seuls les sacs à main et les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine.