Royal Air Maroc et Visa révèlent les premières cartes bancaires co-brandées avec des banques de renommée

« Royal Air Maroc et Visa, un leader mondial des paiements numériques, innovent en matière de services et proposent un programme inédit de cartes bancaires co-brandées, désormais disponibles auprès des agences des banques partenaires », indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Pour concrétiser ce concept sur-mesure, les deux opérateurs lancent, avec les groupes bancaires de renom Attijariwafa Bank et Bank of Africa, cette offre innovante qui représente une première dans les secteurs bancaires et du transport aérien au Maroc.

La cérémonie de signature des partenariats s’est tenue mercredi 28 février à Casablanca, en présence des hauts responsables de Royal Air Maroc, Visa, Attijariwafa Bank et Bank of Africa, précise la même source.

Cette initiative reflète l’engagement de ces groupes leaders dans leurs secteurs, à encourager l’adoption de nouvelles solutions de paiement tout en révolutionnant l’expérience de voyage et à développer des produits et des services adaptés aux habitudes de consommation des Marocains. Ainsi, les détenteurs de ces nouvelles cartes bancaires co-brandées et membres de Safar Flyer pourront bénéficier d’avantages exclusifs à travers toute transaction effectuée par ces cartes aussi bien au Maroc qu’à l’international, grâce aux offres personnalisées proposées par les banques partenaires.

A cette occasion, le président directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, cité dans le communiqué, a fait savoir que ce partenariat stratégique est le premier du genre à combiner les synergies entre une compagnie aérienne et un réseau de paiement mondial au Maroc. Ledit partenariat, a-t-il soutenu, « s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre politique d’innovation et d’amélioration continue de nos activités et de notre qualité de service afin d’améliorer l’expérience de voyage de nos passagers tout au long de leur parcours ». Et d’ajouter : « Nous sommes heureux aujourd’hui de proposer à nos clients et à ceux des banques partenaires Attijariwafa Bank et Bank of Africa un nouveau programme de fidélisation avantageux. D’autres solutions seront prochainement développées dans le cadre de ce partenariat stratégique ».

De son côté, Leila Serhan, Group Country Manager pour Visa en Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan estime que « ce partenariat stratégique entre Visa et Royal Air Maroc offrira des solutions de paiement numérique pratiques et avantageuses aux voyageurs, notamment au Maroc et en Afrique ». Il tire parti du réseau mondial de Visa et de la puissance de marché de Royal Air Maroc ainsi que du leadership des banques partenaires au niveau du marché des paiements monétiques, pour le lancement de ce nouveau programme, démontrant ainsi notre engagement à développer des collaborations stratégiques avec les principales institutions marocaines pour soutenir leurs stratégies de croissance et leurs ambitions régionales, a-t-elle dit.

Royal Air Maroc renforce davantage son engagement à fournir des services exceptionnels et une meilleure expérience de voyage grâce à ce partenariat à valeur ajoutée, s’inscrivant ainsi dans sa stratégie visant à se positionner comme un leader mondial du transport aérien centré sur les besoins du client.

La carte bancaire co-brandée Royal Air Maroc Visa : des avantages exclusifs à chaque transaction

Les cartes bancaires co-brandées de Royal Air Maroc offrent une multitude d’avantages exclusifs au profit de la clientèle Safar Flyer de la Compagnie Nationale et des banques partenaires Attijariwafa Bank et Bank of Africa. Emises par ces dernières, ces cartes permettront de gagner des Miles Safar Flyer en fonction des dépenses effectuées avec ces nouvelles cartes bancaires, et d’obtenir de manière simple et fluide des récompenses telles que les Billets Primes, l’accès au service Cash&Miles pour le paiement partiel ou total en Miles des billets d’avion, le sur-classement ou le paiement des frais de bagages supplémentaires en Miles.

Les détenteurs des cartes bancaires co-brandées bénéficient également, selon la carte choisie, d’avantages exclusifs tels que des Miles de bienvenue, des facilités d’enregistrement aux aéroports (Fast Track), des gratuités d’enregistrement de bagages supplémentaires et des accès aux salons VIP de Royal Air Maroc.

Par ailleurs, dans le but d’assurer un meilleur suivi et satisfaction des détenteurs des cartes bancaires co-brandées, un service client personnalisé a été mis en place, à travers une ligne Call center et une adresse email dédiés communiqués aux membres concernés.

Les clients peuvent souscrire à la carte bancaire co-brandée de Royal Air Maroc au niveau des agences des banques partenaires Attijariwafa Bank et Bank of Africa, chacune ayant développé une offre dédiée de cartes et d’avantages. Ils devront en outre adhérer au programme de fidélité Safar Flyer de Royal Air Maroc s’ils ne sont pas déjà membres.