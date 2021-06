Rions à cœur joie pour nous prémunir contre le coronavirus.. Conseil vital !

La preuve médicale est aujourd’hui établie : des études menées par des chercheurs américains de l’Université de l’Arizona (2ème grande université du globe avec 110.000 étudiants) ont démontré que le rire est une excellente médecine contre le risque d’infection par le coronavirus et contre le stress qui affecte considérablement le système immunitaire, sans négliger les fonctions sociales du rire dans les rapports avec les autres. Molière, le dramaturge français, le pensait déjà au 17ème siècle en affirmant que ‘’le rire est le remède à tous les maux’’.

C’est tellement vrai que le rire, chez nous Marocains, est l’un des outils intelligemment déployé pour faire face à l’ennemi invisible qui a causé d’énormes dégâts économiques mais surtout humains. ‘’Il m’est arrivé de compter les pétales des fleurs du tissu de mon canapé pendant le confinement’’, confie Aïcha, professeur d’éducation physique, à Atlasinfo en riant jusqu’à en avoir les larmes aux yeux. Et pour Mustapha, jeune cadre dans une agence bancaire, il ne faut plus demander l’âge d’une femme mais juste savoir si elle a été vaccinée, une déduction diplomatique menant à l’âge approximatif d’une femme, difficile de l’avoir sans cette fameuse vaccination qui se limite à 40 ans au Maroc.

Inconsciemment, depuis le début de la pandémie, la terreur fut étrangement accompagnée par une envie folle de rire, et l’on se voit chercher incessamment des blagues sur les réseaux sociaux et auprès d’amis et de membres de la famille. Le rire devient ainsi une nécessité, une sorte de résistance, un refuge dans lequel on s’éloigne de cette vague d’informations et de chiffres affolants sur la pandémie. Rire de ce virus en le rendant lui-même risible diminue en quelque sorte son atrocité, adoucit son impact et aide à le supporter, à l’oublier, à se défendre et à se battre contre ce spectre de la mort nommé Corona qui vient sans prévenir.

Après tout, rire représente un vrai défi à la souffrance et à la décadence, Comme le disait si bien le grand acteur, dramaturge et cinéaste Français, Jean Michel Ribes, ‘’Un fou rire c’est immortel’’.

Une autre étude menée par des professionnels allemands de la Santé, conseille le rire comme cure contre toute sorte de maladies. Il aide le corps à tenir devant toute sorte de danger. Il améliore la fonction du cœur et des systèmes respiratoire et nerveux tout en préservant l’élasticité de la peau et en lui donnant éclat et jeunesse. Plus on rit plus on évacue les facteurs stressants qui nous guettent et qui prennent place dans nos sphères de pensées et de sensations négatives très graves pour notre équilibre physique et psychologique. ‘’Mieux vaut en rire qu’en pleurer’’, disait sagement l’homme de lettres français, Maurice Chapleau.

Le rire n’est cependant efficace que quand il est teinté de cette forme humoristique fine, raffinée et très intelligente qu’est l’auto dérision. Une auto critique comique grâce à laquelle on se remet en question face à notre faiblesse et notre angoisse. Le grand philosophe Allemand Nietzsche avait, en effet, si bien développé cette idée du savoir rire de soi avant de rire de l’autre. D’ailleurs il associait le rire à la vie. C’est pour lui, un moteur sans lequel nul ne peut aimer la vie ni la sublimer, un défi à la mort qui fait partie des éléments indispensables à sa vision de l’homme puissant ; autrement dit le surhomme.

Rire c’est à la fois reconnaître et saisir son droit à l’observation, à la critique, au sarcasme, à l’ironie, au drôle et au rigollot : des éléments qui font partie des choses que la pandémie n’a jamais pu empêcher. Le rire est et restera toujours une action libre qu’aucun état d’alerte ne peut réprimer, une sorte de bénédiction qui privilégie l’homme, qui adoucie ses souffrances même les plus imprévisibles et qui atténue son agressivité instinctive face aux dangers et à la menace causée par les pires des ennemis, y compris le Corona.

Et si les vertus du rire sont aujourd’hui prouvées médicalement, la culture populaire les a consacrées dans une pluie de proverbes, tels ‘’le rire sucre les larmes’’, ‘’le rire est un désinfectant’’, le rire dilate l’esprit’’, ‘’qui t’aime te fait pleurer, qui te hait, te fait rire’’ et autres…

Alors, rions à cœur joie pour nous prémunir contre la pandémie, conseil vital !!.