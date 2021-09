Régime sec pour les visas français au Maghreb

Sans crier gare, Paris lance une véritable onde de choc sur les pays du Maghreb. Sa décision de réduire de moitié le volume des visas à ces pays a fait l’effet d’une bombe politique et diplomatique.

De l’aveu même des pays concernés, aucune concertation préalable, aucune information par avance n’a été effectuée entre la France et les pays du Maghreb. L’effet surprise est total, à tel point que la manière qu’avait le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal d’annoncer cette décision drastique renseigne sur les priorités françaises pour une telle démarche.

Cette décision française aussi spectaculaire soit-elle n’est pas pas à éloigner du contexte électoral abrasif français. A sept mois d’un scrutin présidentiel où Emmanuel Macron cherche un second mandat, l’immigration s’est imposée comme le sujet cardinal des préoccupations françaises. Si Marine Le Pen, icône de l’extrême droite est presque assurée d’atteindre le second tour, c’est parce qu’elle avait fait de l’immigration son principal cheval de bataille. Et Si le polémiste Eric Zemmour voit son étoile caracoler dans les sondages c’est parce qu’il a pris dans son discours l’immigré, l’arabe , l’africain, le musulman comme comme cible principale de sa démarche dénonciatrice.

Devant cette féroce compétition, Emmanuel Macron se devait de trouver un Angle d’attaque pour promouvoir l’idée selon laquelle il ne laisse pas le monopole du traitement efficace de ces questions au seul duo de l’extrême droite Le Pen / Zemmour.

Et ce n’est donc pas un hasard si réagissant a la décision Française sur les visas, le ministère des affaires étrangères marocain a eu cette charge sous forme de pique : « la gestion de la question migratoire doit être immunisée des contextes politiques internes et ne doit pas subir les conjonctures politiques et électorales »

Cette décision Francais de baisser le volume des visas accordés aux maghrébins soulèvent trois interrogations essentielles. La première est de savoir si cette sanction est de nature à réaliser les objectifs pour lesquelles elle a été dressée. Qui peut imaginer que des pays comme l’Algérie, la Tunisie ou le Maroc dont certains avaient des réticences structurelles vont subitement changer de comportements uniquement parce que Paris a froncé les sourcils en ayant recours à la menace des visas?

La seconde est l’impact immédiat d’une telle décision. Réduire aussi drastiquement la voilure des étudiants, des chercheurs, des artistes, des créateurs, des hommes d’affaires qui visitent la France n’est pas forcément une bonne affaire économique et stratégique pour Paris . Cette décision est prise alors que de nombreuses forces hostiles à la France et à la francophonie sont à l’œuvre dans ces pays et militent ouvertement pour remplacer la langue et la culture française si enracinées dans le Maghreb par l’anglais.

La troisième problématique est européenne. Paris a décidé de réduire les visas accordés sans concertation affirmée avec ses homologues européens. Est ce à dire que les autres capitales de l’Europe vont devoir suivre ce régime minceur sur les visas . Dans le cas contraire, le plus probable, la décision Française ne sera qu’un gigantesque coup d’épée dans l’eau, le visa dit de Shengen est valable sur l’ensemble du territoire européen.

D’ailleurs il n’est pas certain que la France puisse maintenir ce rythme famélique d’octroi de visas à ces pays du Maghreb sauf à croire qu’elle a pris la décision stratégique de sacrifier la qualité humaine et économique de ses relations avec la rive sud de la Méditerranée. Et parce que personne de censé ne peut croire à une telle hypothèse, il paraît clair que cette déflagration politicienne française sur le Maghreb à propos des visas n’aura que comme temps de survie celui de remplir une mission électorale, celle de montrer que le Président Macron, loin de céder sur le régalien comme l’accusent ses adversaires, est un homme de poigne capable de prendre des décisions fermes et viriles pour apporter des réponses à des plaies de société chroniques.