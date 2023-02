Raid Sahraouiya à Dakhla: l’association “Léa Solidarité Femmes” remporte la 4ème étape

Composée de Sophie Artigarrede et Clémence Lefebure, l’équipe a réussi à s’imposer en tête à l’issue de cette épreuve qui consistait en un parcours en canoë de 3 km, suivi d’une course d’orientation de 2,5 km et d’un deuxième parcours en canoë de 3 km.

“L’épreuve du canoë a été très difficile”, a confié à la MAP Sophie Artigarrede, ajoutant que la course d’orientation était quand même “très sympathique du fait du beau temps et du beau paysage” et qu’il s’agissait d’un “grand défi” pour elle, puisque c’est la première fois que son équipe remporte une étape de cette compétition.

Une équipe médicale est présente tout au long du raid pour assurer un suivi médical des participantes.

Au-delà de tous les obstacles rencontrés lors des épreuves, le raid Sahraouiya 2023, organisé du 4 au 11 février à Dakhla sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, est une invitation à l’émancipation féminine, un message porté par toutes les participantes, toutes unies pour la promotion des droits de la femme, avec pour slogan #stayunited.

Cette 9ème édition met notamment en lumière les actions menées pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dans le cadre d’une campagne menée sur les réseaux sociaux, sous le signe de #breakfreewithSahraouiya.