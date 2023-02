Sahraouiya 2023 à Dakhla : il est important de sensibiliser les femmes aux vertus du sport, selon Emilie Gomis

Il est important de sensibiliser les femmes aux vertus du sport, a soutenu, mercredi à Dakhla, Emilie Gomis, ambassadrice des Jeux olympiques de Paris 2024 et marraine de la 9ème édition du raid Sahraouiya.

Pour Emilie Gomis, “il est important de sensibiliser les femmes aux vertus du sport pour la santé physique et mentale car elles ne sont pas toutes conscientes de l’utilité de l’activité physique et du dépassement de soi”.

“Je suis sûre que si on mettait en place des installations sportives dans chaque quartier, les femmes seraient les premières à y aller sans se poser de questions”, a-t-elle déclaré à la MAP, en marge de cette édition placée sous le Haut patronage dU Roi Mohammed VI.’

Et de souligner l’importance de mettre les femmes dans un cadre qui leur permettra d’être “plus à l’aise” et dans un environnement adapté à leur situation.

“Le fait de se retrouver entre filles nous permet d’être plus solidaires et d’avoir des moments de partage en dehors de la compétition”, a déclaré cette ancienne basketteuse, ajoutant que le sport permet de se connecter à soi-même et aux autres.

Défendant l’association “Radia”, Emilie Gomis a indiqué qu’il s’agit d’une association qui concerne les orphelins, “chose qui me touche et m’émeut personnellement”, saluant l’efficacité de l’association qui facilite et simplifie les procédures de dons sur son site internet.

“Il ne faut jamais se comparer à son binôme”, a, par ailleurs, suggéré celle qui a fondé sa propre association “Tous égo par le sport”, mettant l’accent sur la nécessité de se surpasser de jour en jour pour atteindre la satisfaction de soi.

L’association “Radia” pour l’adoption des nourrissons a été créée en 2016 à Marrakech et vise à prendre en charge les bébés âgés de 0 à 24 mois abandonnés dans la rue pour des raisons diverses et à leurs offrir l’hébergement adéquat, la nourriture et les soins médicaux nécessaires, en attendant de leur trouver des familles d’accueil.

Au-delà de tous les obstacles rencontrés lors des épreuves, le raid Sahraouiya 2023 est une invitation à l’émancipation féminine, un message porté par toutes les participantes, toutes unies pour la promotion des droits de la femme, avec pour slogan #stayunited.

Cette 9ème édition, organisée par l’association Lagon Dakhla, se poursuivra jusqu’au 11 février et met notamment en exergue les actions menées pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dans le cadre d’une campagne menée sur les réseaux sociaux, sous le signe de #breakfreewithSahraouiya.