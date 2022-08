Rabat et Berlin conviennent d’agir pour préserver le partenariat stratégique entre le Maroc et l’UE (Déclaration conjointe)

Dans une Déclaration conjointe adoptée, jeudi, à l’issue des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre allemande des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Annalena Baerbock, en visite de travail dans le Royaume, les deux parties ont réitéré leur engagement à contribuer au renforcement de ce partenariat à tous les niveaux, en s’appuyant sur l’ensemble des acquis et des positions exprimés dans la Déclaration conjointe UE-Maroc de juin 2019 établissant un partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée.

Les deux ministres ont souligné l’importance de poursuivre la finalisation de l’addendum de la Déclaration conjointe UE-Maroc, lit-on dans la Déclaration conjointe, qui souligne que “les deux partenaires appellent, également, à accélérer la mise en œuvre des projets phares identifiés au profit du Maroc, dans le cadre du Nouvel Agenda pour la Méditerranée et de son Plan économique et d’investissement”.

Rabat et Berlin ont salué, à cette occasion, “la prochaine adoption du plan vert entre le Maroc et l’UE qui offrira un cadre propice pour le développement d’une coopération renforcée entre les deux parties”.

Par ailleurs, l’Allemagne a réaffirmé la place du Maroc comme un partenaire essentiel de l’Union Européenne et de l’Allemagne en Afrique du Nord et en Afrique en général, et comme un lien entre le Nord et le Sud, exprimant son soutien au renforcement du Partenariat Stratégique Maroc-UE.

De son côté, le Maroc a réitéré l’importance du partenariat privilégié de longue date avec l’UE et considère l’Allemagne comme un partenaire européen essentiel.