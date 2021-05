Proche-Orient: Macron “déterminé” à œuvrer avec les parties pour mettre un terme à l’escalade

Le président français Emmanuel Macron s’est dit, jeudi, “préoccupé” par l’escalade des violences au Proche-Orient, et “déterminé à œuvrer avec l’ensemble des parties pour y mettre un terme au plus vite”.

“Le retour au calme, la paix sont nos priorités”, a déclaré le chef de l’Etat français cité dans un communiqué de l’Elysée.

Dans cet esprit, M. Macron s’est entretenu le même jour avec le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à qui “il a présenté ses condoléances, en ce jour de fête religieuse, pour les nombreuses pertes de civils palestiniens résultant des opérations militaires et des affrontements en cours avec Israël”, ajoute la présidence française.

M. Macron a, en outre, “fermement condamné” les tirs revendiqués par le Hamas et d’autres groupes visant le territoire israélien et demandé au Président Mahmoud Abbas d’”user de tous les moyens de son influence pour que le calme soit rétabli au plus vite”.

Selon le communiqué, le Président français va également s’entretenir avec le Premier ministre israélien, “indisponible ce jour pour une conversation téléphonique”.

Il sera également en contact avec les principaux partenaires de la France au Proche-Orient, notamment le président égyptien, Abdelfattah Sissi, à la médiation duquel il apporte son plein soutien, ajoute l’Elysée.

“A tous, le Président de la République dira l’urgence d’un retour à la paix, d’une relance décisive des négociations nécessaires à l’établissement d’une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens et la volonté de la France d’y contribuer dans le respect des aspirations légitimes de chacun”, conclut le communiqué.