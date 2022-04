Prêt de 300 millions de dollars de l’Arabie saoudite à la Mauritanie

L’accord a été signé du côté mauritanien par le ministre des Finances, M. Isselmou Ould Mohamed M’Bady et le Gouverneur adjoint de la Banque centrale de Mauritanie, M. Boumediene Ould Taya, et du côté saoudien, par le sous-secrétaire du ministère saoudien des Finances pour les relations internationales, M. Riad Bin Mohamed el-Khariv.

Ce dépôt avait été placé en 2015 par l’Arabie saoudite auprès de la BCM en soutien à la monnaie nationale et à la balance des paiements, ainsi que pour limiter les répercussions négatives de la détérioration des prix des matières extractives, qui constituent les plus importantes exportations de la Mauritanie.

S’exprimant à cette occasion, le ministre mauritanien des Finances, Isselmou Ould Mohamed M’Bady, a fait savoir que le prêt sera remboursé sur une période de 20 ans, avec un délai de grâce de 8 ans et à un taux d’intérêt de 1 %.

Il a indiqué que ce prêt permettra de mobiliser davantage de ressources extérieures pour contribuer au financement des programmes et projets.

Il a souligné que l’Arabie saoudite a généreusement et efficacement accompagné le processus de développement de la Mauritanie au cours des dernières décennies en finançant de nombreux projets vitaux, notamment dans les secteurs publics tels que l’eau, l’énergie, l’éducation, la santé et les routes, ainsi qu’en soutenant les réserves de change, ce qui a eu un impact positif et tangible sur les conditions de vie des Mauritaniens.

Pour sa part, le responsable saoudien s’est dit “heureux” de signer cet accord, qui vient, selon lui, confirmer le soutien constant du Royaume d’Arabie saoudite à la Mauritanie pour booster sa croissance économique et mettre en œuvre des projets de développement dans divers secteurs vitaux.

Il a émis le souhait de voir ce prêt contribuer à renforcer la croissance économique globale durable en Mauritanie et à ouvrir de nouveaux canaux de financement avec les organisations financières régionales et internationales.