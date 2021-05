Paris: la manifestation en soutien au peuple palestinien dispersée à l’aide de canons à eau

Quelque 4.200 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Paris, notamment tout le périmètre du quartier Barbès, selon la préfecture de police.

Pour disperser les manifestants qui tentaient de groupeur, les forces de police ont utilisé des canons à eau et gaz lacrymogènes.

Les organisateurs ont tenu une conférence de presse en début d’après-midi pour réaffirmer leur “solidarité” alors que, dans les territoires palestiniens, “le massacre continue”.

“La France est le seul pays démocratique à interdire ces manifestations”, ont protesté Me Sefen Gue, Me Dominique Cochain et Me Ouadie Elhamamouchi, avocats de l’Association des Palestiniens en Ile-de-France.

L’interdiction de la manifestation à #Barbes bafoue un droit constitutionnel. @GDarmanin ne peut choisir les sujets pour lesquels les citoyens ont le droit de manifester ! Je reviens ici sur les raisons pour lesquelles nous voulons exprimer notre solidarité au peuple palestinien. pic.twitter.com/mfqIDVxQ86 — Elsa Faucillon (@ElsaFaucillon) May 15, 2021

D’autres manifestations ont été interdites, comme à Nice (sud), ou dans plusieurs communes de la banlieue parisienne.

En revanche, des manifestations ou rassemblements ont été autorisés dans de nombreuses autres villes.