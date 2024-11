Nasser Bourita s’entretient à Sotchi avec le ministre russe des Affaires étrangères

Cette rencontre, qui a eu lieu en marge de la 1ère Conférence ministérielle du Forum de Partenariat Russie-Afrique, a été l’occasion de discuter des questions bilatérales et d’échanger les vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les relations riches et anciennes entre le Maroc et la Russie sont portées par le partenariat stratégique approfondi lancé par le Roi Mohammed VI et le Président russe Vladimir Poutine, à l’occasion de la Visite Royale historique à Moscou en 2016.

La relation entre le Maroc et la Russie est marquée notamment par un dialogue régulier à haut niveau. Outre la rencontre de Sotchi, M. Bourita et son homologue russe se sont entretenus, le 27 septembre dernier, en marge de la 79ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, à New York. Ils ont également eu des entretiens, le 21 décembre 2023, en marge des travaux du 6ème Forum de coopération Russie-Monde Arabe, tenu à Marrakech.