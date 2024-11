La coopération Russie-Afrique est « de plus en plus riche et multiforme » (Poutine)

« En poursuivant une politique étrangère constructive et éprise de paix, ils jouent un rôle de plus en plus important dans la résolution des questions majeures de l’agenda international », a-t-il indiqué. La Russie attache une « importance particulière » au renforcement des relations traditionnellement amicales avec ses partenaires africains, a poursuivi le chef d’Etat russe, notant que Moscou continuera à fournir « toute l’assistance possible » à ses amis africains dans divers domaines (développement durable, santé, sécurité alimentaire, gestion des conséquences des catastrophes naturelles, lutte contre le terrorisme et l’extrémisme…).

La 1ère Conférence ministérielle du Forum de Partenariat Russie-Afrique, qui intervient dans la suite des Sommets de Saint-Pétersbourg (2023) et de Sotchi (2019), vise à faire le point sur les dispositions des Déclarations adoptées lors de ces deux Sommets et à identifier des perspectives de coopération orientées vers l’avenir, afin de mieux répondre aux attentes et aux aspirations des États africains.