Mondial-2022: le Maroc dispute le match de classement avec l’ambition de continuer à écrire l’histoire

L’équipe du Maroc affrontera, samedi au stade Khalifa International, son homologue croate en match de classement du Mondial-2022, avec l’ambition de continuer à écrire l’histoire.

En demi-finale, la sélection nationale s’est inclinée face à la France sur le score de 2 buts à 0, tandis que la Croatie a été battue par l’Argentine (3-0).

En atteignant ce stade de la compétition, les Lions de l’Atlas ont réalisé un exploit historique inédit, qui a suscité la fierté de tous les Arabes et les Africains, et ont montré un très bon niveau de jeu qui leur a permis de ce hisser en demi-finale, au terme d’un parcours brillant.

Lors du Mondial qatari, le Onze national a montré une belle image du football marocain et africain, en produisant un jeu séduisant et en prenant le meilleur sur des sélections européennes truffées de stars et qui étaient parmi les favoris pour la victoire finale.

Avec ses prestations de haute facture, la combativité de ses joueurs et le leadership du coach Walid Regragui, l’équipe marocaine a suscité l’admiration des supporters et des observateurs qui ont salué le grand travail accompli par toutes la composantes de l’équipe pour atteindre ce résultat.

L’exploit historique des Lions de l’Atlas au Mondial qatari fait également la fierté des supporters qui ont été exceptionnels tout au long de cette Coupe du monde, apportant leur soutien aux joueurs pendant tous leurs matches.

Lors de la conférence de presse d’après-match de demi-finale, le sélectionneur national Walid Regragui a relevé que l’équipe du Maroc a montré une image rayonnante du football marocain et africain lors du Mondial (Qatar-2022).

Il a ajouté que “SM le Roi Mohammed VI et le peuple marocain sont fiers de ce parcours historique de la sélection marocaine au Mondial”, a-t-il dit, notant que “l’équipe nationale a forcé le respect de tous”.

Après avoir souligné que les Lions de l’Atlas ont livré un grand match face aux champions du monde en titre, Regragui a fait part de son regret de ne pas pouvoir réaliser le rêve des Marocains et du public qui a encouragé les joueurs tout au long de cette compétition.

Ce parcours honorable au Mondial qatari constituera certainement une source de motivation pour l’équipe marocaine lors de son match face à la Croatie, afin de s’adjuger la 3ème place et terminer la Coupe du monde sur une note positive.

Portée par les nombreux supporters marocains, la sélection nationale sera opposée à la Croatie avec la victoire au viseur dans ce match de classement. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées lors de la 1ère journée de la phase de poules et s’étaient quittées sur un nul blanc.

Selon Walid Regragui, ses joueurs disputeront le match de classement avec une grande détermination à décrocher la victoire, notant que “cette rencontre, quoique difficile, sera l’occasion de faire entrer de nouveaux joueurs”.

Même si elle a perdu le match de demi-finale face à la France, la sélection nationale a gagné le cœur de millions de fans du ballon rond dans le monde.

Ce match, qui s’est soldé par une défaite au goût de la victoire pour le Maroc, a été marqué par un arbitrage en défaveur de la sélection nationale, selon les observateurs.

La Fédération royale marocaine de football a fortement protesté, dans une lettre adressée à l’instance concernée, contre l’arbitrage de ce match officié par l’arbitre mexicain, César Arturo Ramos Palazuelos, qui a privé la sélection nationale de deux penaltys évidents selon les spécialistes de l’arbitrage, exprimant en même temps son étonnement que la salle du VAR a omis de l’alerter.

Dans un communiqué, la Fédération a affirmé qu’elle ne ménagera aucun effort pour défendre les droits de l’équipe nationale du Maroc, exigeant l’équité dans la prise des mesures qui s’imposent face à l’injustice arbitrale pratiquée à l’encontre de la sélection nationale lors de son match de demi-finale de la Coupe du monde contre l’équipe de France.