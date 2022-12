Mondial-2022 (Maroc-France) : quand les erreurs d’arbitrage gâchent une fête footballistique

Les erreurs d’arbitrage, qui ont marqué le match Maroc-France en demi-finale du Mondial Qatar-2022 continuent de faire couler beaucoup d’encre, plusieurs voix s’élevant pour dénoncer une injustice arbitrale flagrante à l’encontre de l’équipe nationale.

De nombreux spécialistes d’arbitrage ont affirmé à l’issue du match que l’arbitre mexicain, César Arturo Ramos Palazuelos, qui a officié la rencontre Maroc-France, a privé la sélection nationale de deux penaltys évidents, qui auraient pu changer l’issue du match.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a fortement protesté, dans une lettre adressée à l’instance concernée, contre l’arbitrage du match Maroc-France, exprimant en même temps son étonnement que la VAR a omis d’alerter l’arbitre mexicain sur ses erreurs pendant le match.

La FRMF a affirmé, dans un communiqué publié sur son site internet, qu’elle ne ménagera aucun effort pour défendre les droits de l’équipe nationale du Maroc, exigeant l’équité dans la prise des mesures qui s’imposent face à l’injustice arbitrale pratiquée à l’encontre de la sélection nationale lors de son match de demi-finale de la Coupe du monde contre l’équipe de France.

La presse nationale s’est également indignée des erreurs d’arbitrage pendant le match Maroc-France, qui ont gâché une fête footballistique.

Hespress écrit ainsi qu’au lendemain de la défaite de l’équipe du Maroc contre la France en demi finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les esprits se sont calmés mais le replay du match ne cesse de tourner dans la tête des Marocains. « Deux penalties n’ont pas été sifflés par l’arbitre, deux occasions en faveur du Maroc qui auraient pu changer l’issue du match », souligne le site.

Dans une décision plus qu’étrange, l’arbitre du match, le Mexicain Cesar Ramos, a donné un carton jaune à Sofiane Boufal alors que c’était Theo Hernandez, le joueur français qui fonçait pieds joints sur le joueur marocain, rappelle-t-on.

« Le joueur français sans conteste, et les images le prouvent, ne cherchait pas à toucher le ballon et son action visait directement le joueur marocain. L’arbitre placé derrière cette action qui devait être un penalty pour le Maroc, a sanctionné le joueur marocain au lieu du français et lui a donné un carton jaune », ajoute le site.

Selon Hespress, les Marocains ainsi qu’une large frange de fans de football ont exprimé leurs doutes face à l’estimation de l’arbitre et se sont demandés pourquoi la VAR n’a pas été utilisée dans un match aussi décisif.

Par ailleurs, poursuit le site, une faute commise sur Selim Amallah dans la surface de jeu de l’équipe de France montre avec précision qu’il y avait penalty, seulement l’arbitre Cesar Ramos a préféré regarder ailleurs pour ne pas donner cet avantage à l’équipe marocaine.

D’après le site, ce match réveille les cauchemars des Lions de l’Atlas en Coupe du monde 2018 en Russie où les erreurs d’arbitrage contre l’Espagne et le Portugal avaient coûté leur place aux Marocains.

« Si la victoire de la France est incontestable grâce aux deux buts marqués, il reste que des chances d’égalisation ont été retirées au Maroc », estime l’auteur de l’article.

De son côté, Le360 souligne que la victoire tricolore a été entachée d’erreurs arbitrales du Mexicain Cesar Ramos, qui a oublié de siffler deux penaltys flagrants contre les Bleus.

« À la 27e minute de jeu, Sofiane Boufal est fauché par le latéral gauche français Théo Hernandez dans la surface. L’arbitre mexicain Cesar Ramos, pourtant à deux mètres de l’action, refuse de revenir à la VAR. Et, comble de l’absurde, il siffle une faute contre l’attaquant marocain et lui inflige un carton jaune. Ce n’est pas tout. En toute fin de la première période, Sélim Amallah est mis à terre dans la surface de réparation par le milieu du Real Madrid Aurélien Tchouaméni. De nouveau, l’homme en noir ne consulte pas la VAR et laisse jouer », rappelle le site.

Et d’ajouter que les erreurs d’arbitrage peuvent arriver, mais la VAR est normalement instaurée pour les corriger.

« Le plus choquant est tout de même l’attitude des réalisateurs du match qui n’hésitent jamais à repasser les actions houleuses des dizaines de fois, et sous tous les angles possibles, quand c’est Ronaldo, Messi ou Mbappé, mais pour les actions marocaines, ils se sont contentés d’une seule prise, un seul angle », s’indigne l’auteur de l’article.

D’anciens joueurs comme Iker Casillas et Rio Ferdindand estiment aussi que le Maroc a été victime d’injustice arbitrale face à la France, surtout que la VAR n’est pas intervenue pour analyser ces phases litigieuses.