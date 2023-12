Marrakech, une ville engagée pour une attractivité durable de son secteur touristique

C’est ainsi que la Cité ocre, dans le cadre d’une synergie inouïe et grâce aux efforts menés par les autorités publiques, les instances élues, et les professionnels, n’ont pas hésité à mettre les petits plats dans les grands pour que Marrakech continue d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. Et pour preuve, malgré le séisme d’Al Haouz ayant frappé plusieurs régions du Royaume, cette ville emblématique n’a pas été impactée et a été toujours à la hauteur pour accueillir, comme il se doit, ses hôtes, à travers de grands événements planétaires, à l’instar des Assemblées annuelles de Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) (9 au 15 octobre 2023) qui ont été un grand succès.

Pour ce faire, la Cité des Sept Saints s’est toujours montrée novatrice en mettant à la disposition de ses visiteurs, une offre touristique variée et alléchante, parfois personnalisée, avec au menu des prestations de service de qualité, de quoi satisfaire tous les goûts même ceux les plus exigeants, le tout dans un respect des standards mondiaux en la matière.

A l’actif également dans cette belle Cité, figure un climat ensoleillé avec des températures dépassant les 20°, une capacité énorme d’hébergement (des Palaces, Riads, hôtels classés et non classés…etc), l’hospitalité légendaire de ses habitants et leur attachement aux traditions et us, un positionnement géographique extraordinaire avec une excellente connectivité à la fois terrestre (chemin de fer et réseau autoroutier), en encore aérienne avec des liaisons directes avec bon nombre de métropoles européennes.

En outre, la ville de Marrakech dispose d’une Médina des plus emblématiques du Maroc, avec plusieurs monuments historiques, remparts, jardins historiques, Souks, ruelles sinueuses…., dont la valeur historique n’est plus à démontrer. Visiter ces sites à forte portée civilisationnelle et patrimoniale n’est autre qu’une véritable immersion du visiteur averti comme celui curieux dans la grandeur et la magie de belles pages de l’histoire millénaire et rayonnante du Royaume.

Non loin de l’ancienne Médina se dresse une série de Jardins historiques, à l’instar de Arsat Moulay Abdesslam, Arsat El Bilk, les Jardins de l’Agdal, entre autres squares et espaces verts servant de poumons pour la ville et un espace de ressourcement pour les autochtones comme pour les visiteurs de Marrakech, ceux à la quête d’un bon bol d’air frais et de villégiature au cœur même d’une ville mouvementée.

Autre point fort à l’actif de Marrakech étant sa qualité de destination des grands événements mondiaux par excellence traitant d’une panoplie de questions et de problématiques planétaires, outre de grands festivals, tels que le Festival international du film de Marrakech.

L’attractivité de la Cité ocre l’a doit également à son aéroport international doté de deux terminaux dotés d’installations modernes, outre un nouveau terminal dédié aux VIP consacré, dès février 2020 par l’Office National des Aéroports (ONDA) à l’aviation d’affaires et celle privée.

En chiffres, le mouvement du trafic aérien est passé à 43.320 vols durant les 11 premiers mois de 2023 contre 41.325 vols durant la même période de 2019, soit un taux de récupération de 105%, alors que le nombre des passagers est passé de 5.354 057 durant la même période de 2019 à 5.676 570 en 2023, soit un taux de récupération de106%.

Pour ce qui est des arrivées dans les hôtels classés, ils ont atteint quelque 232.910 pour le mois de novembre 2023 contre 228.726 en 2019, soit une progression de +2%, selon les statistiques officielles, alors que le cumul des arrivées à fin Novembre 2023 a atteint 2.658.381 contre 2.482.028 durant la même période de 2019 (+ 7%).

S’agissant des nuitées, elles ont atteint 716.159 au cours du mois de novembre 2023, contre 680.565 en 2019, soit +5% au moment où, le cumul à fin novembre est passé de 7.750.496 en 2019 à 8.299.756 en 2023 (+7%)

Sur un autre registre, il convient de noter que durant les 11 premiers mois de 2023, Marrakech a vécu au rythme d’inaguration de nouveaux projets touristiques, dont 45 établissements d’hébergement touristique pour un volume d’investissement de 1.094.685.000 DH, contribuant ainsi à renforcer la capacité d’hébergement avec quelque 1.154 lits additionnels et à créer 574 emplois directs.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mustapha Amalik, secrétaire général du Conseil Régional du Tourisme (CRT) Marrakech- Safi, a relevé que Marrakech qui détient à elle seule 40% de l’activité touristique nationale, est devenue une marque touristique internationale en raison des multiples atouts qu’elle recèle, mettant en relief la grande expertise acquise en matière d’accueil et d’organisation de grands événements.

« Si le tourisme s’est toujours montré très résilient durant la crise de la Covid 19 avec une parenthèse imposée de presque deux ans, des efforts colossaux ont été déployés par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), le Conseil Régional du Tourisme (CRT) et l’ensemble des intervenants et professionnels du secteur », s’est-il félicité.

A ses yeux, bien qu’il y’a à chaque fois une crise, le secteur touristique a cette particularité de reprendre beaucoup plus fort qu’avant, a dit M. Amalik, notant que la stratégie du CRT consiste d’abord à maintenir le leadership de la destination Marrakech en termes de marchés classiques mais aussi, d’entrevoir de plus en plus d’autres marchés importants notamment, l’Amérique Latine, la Russie, la Chine ou encore le Japon.

Et de conclure en soulignant l’impératif de doter la ville de Marrakech de son Palais des Expositions.