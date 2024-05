Une cellule terroriste affiliée à Daech démantelée au Maroc

Cette opération sécuritaire d’envergure menée par les éléments de la force spéciale de la Brigade d’intervention rapide a permis l’interpellation de 4 extrémistes, âgés de 22 à 44 ans, indique un communiqué du BCIJ.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en cause ont permis la saisie de matériels paramilitaires, dont un gilet tactique, un casque, un viseur et une cagoule, outre des manuscrits à caractère extrémiste et un ensemble de supports électroniques qui seront soumis à l’expertise numérique nécessaire, précise la même source.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que les membres de cette cellule terroriste se sont engagés dans des opérations suspectes, en vue de mobiliser les ressources financières et l’appui logistique nécessaires dans la perspective d’exécuter des projets terroristes dans le Royaume en vue de porter atteinte à l’ordre public.

Les mis en cause interpellés dans le cadre de cette cellule terroristes ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, en vue d’identifier tous leurs plans et projets terroristes et d’élucider les ramifications et les liens éventuels de cette cellule terroriste qui démontre une nouvelle fois la recrudescence des menaces terroristes, conclut le communiqué.