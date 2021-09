Maroc: le RNI rejette “catégoriquement” des accusations sur l’usage illégal d’argent durant la campagne électorale

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI), un des favoris du scrutin législatif prévu le 8 septembre au Maroc, a “rejeté catégoriquement” vendredi des accusations sur l’usage illégal d’argent durant la campagne électorale.

Le RNI “a reçu avec une grande indignation les dérives médiatiques dangereuses du secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM, libéral), M. Abdellatif Ouahbi” à son encontre, selon un communiqué publié vendredi.

Le RNI, qui appartient à la coalition gouvernementale, “rejette catégoriquement toute atteinte au bon déroulement du processus électoral de nature à entacher l’image du Royaume”, ajoute le communiqué.

Jeudi, M. Ouahbi, le numéro un du PAM, principal parti de l’opposition, a accusé le RNI “d’inonder la scène politique avec de l’argent”. Des reproches également formulés par le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS, centre-gauche), Nabil Benabdellah.

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD, islamiste) à la tête du gouvernement, a aussi condamné “l’utilisation obscène de fonds pour attirer les électeurs”, sans nommer aucun parti.

Le PJD, le PAM et le RNI sont les principales formations politiques à pouvoir prétendre diriger le prochain exécutif, dirigé depuis 2011 par le PJD.

Le RNI est piloté par Aziz Akhannouch, , ministre de l’Agriculture.

Au lendemain des dernières législatives, ce parti a joué un rôle clé dans la formation du gouvernement où il dirige des portefeuilles importants comme l’économie et les finances ou l’industrie.

Deuxième force politique du pays, le PAM a été le principal rival du PJD, notamment lors du dernier scrutin législatif en 2016.

La campagne électorale a démarré il y a une semaine. Une trentaine de partis sont mobilisés pour tenter de convaincre près de 18 millions de Marocains à se déplacer pour élire les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31.000 élus communaux et régionaux.