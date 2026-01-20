Maroc : la 12ᵉ édition du Raid Sahraouiya, du 7 au 14 février à Dakhla

Chaque édition rassemble des femmes venues du Maroc, d’Afrique et d’ailleurs autour d’un défi sportif exigeant, mais surtout autour d’une aventure humaine collective fondée sur la sororité, le dépassement de soi et le partage.

Organisé par l’Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle, le Raid Sahraouiya contribue activement au rayonnement de Dakhla et du Maroc comme destination de sport, de bien-être et d’engagement solidaire à l’échelle africaine et internationale.

Chaque année, des participantes venues d’Europe, d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale et de différentes régions du Maroc se retrouvent à Dakhla, faisant du Raid Sahraouiya un véritable espace de diplomatie sportive féminine, où le Maroc affirme une identité ouverte et inclusive.

Pour sa 12ᵉ édition, le Raid Sahraouiya place au centre de son message un enjeu majeur: le sport et la santé mentale et le bien-être émotionnel.

Dans un contexte marqué par des pressions professionnelles, sociales et familiales croissantes, l’événement propose une parenthèse unique de reconnexion à soi, portée par l’effort collectif, la force du groupe et l’immensité des paysages sahariens.

Le sport y est pensé comme un outil de résilience, favorisant la confiance en soi, la gestion du stress et l’équilibre intérieur. La judokate olympique Asmaa Niang, participante de l’édition 2025, accompagnera l’édition 2026 en tant que préparatrice mentale, témoignant de l’impact profond et durable de l’expérience Sahraouiya.

Fidèle à son ADN, le Raid Sahraouiya inscrit son action dans une démarche de solidarité concrète et durable, à travers le programme Sahraouiya For Solidarity. En 2026, l’événement renouvelle son engagement aux côtés de SOS Villages d’Enfants Maroc, avec pour objectif l’équipement complet de la salle de sport du Village SOS de Dakhla.

Ce projet qui bénéficiera à plus de 100 enfants et jeunes, contribue à l’amélioration de leur santé physique, leur équilibre émotionnel et leur inclusion sociale. À travers cette initiative, le sport devient un levier d’éducation, de prévention et d’espoir.

Chaque année, ce challenge rassemble plus de 100 participantes et fédère aujourd’hui une communauté de plus de milliers d’ambassadrices du Raid Sahraouiya à travers le monde. Sororité, engagement, solidarité et fierté d’appartenance constituent les piliers de cette aventure collective, dont émergent régulièrement des projets sociaux, entrepreneuriaux et humanitaires.

À Dakhla, aux portes de l’Afrique, le Raid Sahraouiya continue d’écrire une histoire singulière où le Maroc affirme son rôle de terre d’engagement, d’innovation sociale et de leadership féminin.