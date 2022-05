Maroc/E-Government: le meilleur projet innovant de la région attribué à la DGSN

La transformation numérique des services offerts par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) s’est faite au pas de charge, au point de faire taire le cliquetis des machines à écrire dans la majorité des commissariats et autres préfectures du Royaume, pour les remplacer progressivement par des ordinateurs dernier cri. Mais cette véritable révolution entreprise en moins de 10 ans a également pour objectif une “identité numérique complète” sécurisée, notamment avec la nouvelle génération de la carte nationale d’identité électronique (CNIE 2.0).

Sa politique d’innovation technologique vaut à la DGSN de remporter aujourd’hui l’”African Excellence Award E-Government”, en reconnaissance du niveau avancé des prestations fournies. Il inclut les transactions à distance et le renforcement de la confiance dans l’identité numérique.

Le service des technologies et des systèmes d’information de la Sûreté Nationale voit, avec ce prix, saluer sa capacité à développer des innovations logicielles et matérielles qui répondent à un besoin de modernisation qui garantisse la sécurité des documents d’identité, d’une part et à maintenir l’opérationnalité continue de ses infrastructures numériques face aux nouvelles menaces technologiques, d’autre part.

Révolutionner l’écosystème digital national

La Direction Générale de la Sûreté Nationale a reçu ce trophée dans le cadre de l’African Excellence Award dont la cérémonie était l’un des temps forts du “ Africa Pay & ID Expo “(APIDE), organisé du 26 au 28 mai à Marrakech. Cette grande messe africaine de l’innovation, dont ce fut la 15eme édition, a vu la participation de 1 500 experts dont une centaine d’intervenants venus des 4 coins du monde.

Selon Mouhcine Yejjou, le chef du programme Maroc digital ID à la DGSN, “cette plateforme va révolutionner l’écosystème digital national et aussi inspirer d’autres pays africain amis”.

Ce couronnement continental s’inscrit dans le cadre des chantiers structurants récemment lancés par la Direction générale de la Sûreté nationale”, souligne un communiqué de la DGSN. Il s’agit d’assurer la transition vers une «identité numérique complète», hautement sécurisée et intégrant les technologies modernes dans les documents d’identité, mais également de “contribuer à accélérer la transition numérique de l’administration publique au Maroc et permettre à tous les services publics et les acteurs privés de rapprocher leur bouquet de services du grand public”.

Pour une identité numérique complète

La DGSN avait annoncé en 2019 le lancement de la généralisation de la deuxième génération de la carte d’identité nationale électronique. C’est une carte sophistiquée qui comporte plusieurs niveaux d’éléments de sécurité confortant sa fiabilité auprès de l’ensemble des intervenants à la fois publics et privés.

La Direction générale a amorcé l’activation progressive d’un ensemble de services électroniques incorporés dans ce document, marquant l’initiation de l’identité numérique complète depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre d’un projet de service pionnier aux niveaux régional et international.