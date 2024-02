Maroc/Automobile : les ventes en hausse de 6,63% en janvier 2024 (AIVAM)

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est situé à 11.074 unités, en augmentation de 5,54% et celui de véhicules utilitaires légers (VUL) a progressé de 20,24% à 1.010 unités, précise l’AIVAM qui vient de publier ses statistiques mensuelles sur le marché automobile marocain.

La marque « Dacia » domine le segment des VP, avec une part de marché de 34,22%, soit 3.790 unités écoulées en janvier dernier, suivie de « Renault » qui a vendu 1.522 unités (part de marché de 13,74%) et de « Hyundai » (1.051 unités et 9,49% de part de marché), fait savoir la même source.

Pour ce qui est du segment VUL, « Renault » a écoulé 273 unités (27,03% de part de marché), devant « DFSK » qui a vendu 148 véhicules (14,65% de part de marché) et « Ford » (141 unités et 13,96% de part de marché).

Côté premium, « Audi » a atteint une part de marché de 3,31% avec 366 voitures vendues, devançant « BMW » (une part de marché de 1,63% et 180 unités) et « Mercedes-Benz » (une part de marché de 2,25% et 249 unités).

Pour sa part, « Porsche » a écoulé 56 unités en janvier 2024, en croissance de 0,51% en glissement annuel, alors que les ventes de « Jaguar » ont avancé de 0,1% à 11 voitures.