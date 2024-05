Gaza: « L’Ordre et le droit international ne doivent pas être anéantis » (CFCM)

Les membres du Conseil Français du Culte Musulmans (CFC) se déclarent vendredi « profondément affligés par la douleur » face au « bilan humain et les épreuves incommensurables que subissent les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie.

« Les images qui nous parviennent de Rafah sont insoutenables, notamment celles de jeunes enfants sortis des décombres brisés, défigurés et sans vie. Toute personne éprise d’humanité, de paix et de justice ne peut rester insensible face à ce massacre prémédité, annoncé et qui s’exécute désormais sous nos yeux », déplore le CFCM dans un communiqué.

Selon cette instance religieuse, « depuis des mois, l’Ordre international et le Droit international sont honteusement bafoués à Gaza et en Cisjordanie. Désormais, avec ce qui se passe à Rafah, de nombreux citoyens du monde s’interrogent sur l’avenir de cet Ordre et de ce Droit », estimant que « les puissances censées les faire respecter, continuent d’aider, de financer et d’armer les dirigeants extrémistes d’Israël. Ces derniers se trouvent de fait dans l’impunité totale ».

« L’ONU, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice et les organisations humanitaires sont toutes agressées et accusées d’antisémitisme par ces dirigeants extrémistes qui portent ainsi gravement atteinte à la véritable lutte contre l’antisémitisme, et à la lutte contre les crimes d’État dans le monde », dénonce le CFCM.

Pour cette instance, « cette trahison du Droit international s’accompagne aussi d’une trahison de la religion juive, invoquée par certains responsables israéliens pour justifier leur entreprise meurtrière. Depuis la déclaration de Benyamin Netanyahou en octobre 2023 : » Nous sommes le peuple de la lumière, eux sont le peuple des ténèbres, et la lumière doit triompher sur les ténèbres (…), nous réaliserons la prophétie d’Isaïe », des dirigeants israéliens n’ont cessé de se référer aux écritures religieuses pour accompagner et justifier l’horreur de leurs actions« .

Le CFCM appelle les forces vives du pays « à dénoncer plus vigoureusement cette double trahison ». « Le Droit international doit s’appliquer sans compromission à tous et l’instrumentalisation de la religion, quelle qu’elle soit, pour justifier la commission de massacres doit être dénoncée par tous avec la même force ».

« Cette instrumentalisation de la religion juive pour justifier des crimes foncièrement contraires aux valeurs judaïques n’est pas sans rappeler l’instrumentalisation de l’islam par des extrémistes et des terroristes », souligne le CFCM pour qui « aucune religion au monde ne peut permettre de massacrer, d’affamer et de déplacer tout un peuple avec une écrasante majorité de victimes sont des femmes et des enfants. Ces atrocités sont bannies, à plus forte raison par les religions monothéistes qui mettent au cœur de leur message l’interdiction de tuer. Car force est de constater qu’il ne s’agit plus d’une guerre de légitime défense, mais de meurtres de masses, annoncés, planifiés, justifiés et assumés ».