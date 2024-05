Abdellatif Hammouchi, seul invité africain aux célébrations du bicentenaire de la création de la police espagnole

Le patron de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, a participé au cours de cette semaine à l’anniversaire du bicentenaire de la création de la Police nationale en Espagne à l’invitation du Directeur général de cette institution. Il s’agit du seul responsable sécuritaire et de renseignements africain à prendre part à ces célébrations.

Les célébrations officielles organisées par les autorités espagnoles à l’occasion de la création du corps de la police nationale se sont déroulées en présence du Roi Felipe VI d’Espagne.

A cette occasion, Abdellatif Hammouchi, a eu une série d’entretiens avec nombre de ses homologues espagnols, notamment le Directeur général de la police nationale, Francisco Pardo Piqueras, et le Commissaire général d’information, Eugenio Pereiro Blanco.

En marge de sa participation aux célébrations officielles du 200ème anniversaire de la création du corps de la police nationale du Royaume d’Espagne, M. Hammouchi s’est également entretenu avec le secrétaire d’État à la sécurité, Rafael Pérez Ruiz et le commissaire général aux étrangers et aux frontières, Julián Ávila Polo.

Ces entretiens avec les chefs des services de sécurité espagnols ont été l’occasion pour passer en revue les importants résultats réalisés dans le domaine de la coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne, notamment en matière de coordination opérationnelle et d’assistance technique pour faire face aux menaces terroristes et aux diverses formes du crime organisé, en particulier les réseaux de migration irrégulière, de traite des êtres humains et de trafic de drogues entre autres.

M. Hammouchi a également abordé avec ses homologues espagnols les différentes menaces et les risques d’ordre sécuritaire qui guettent l’environnement régional des deux pays, ainsi que les mécanismes susceptibles de développer et d’élargir les champs de la coopération sécuritaire bilatérale afin de faire face à l’ensemble de ces défis et risques selon une vision commune.

Il était accompagné lors de ces célébrations d’une délégation sécuritaire représentant le pôle de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire.