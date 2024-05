Pays-Bas : hommage aux soldats marocains tombés lors de la Bataille de Kapelle

Dans une allocution prononcée lors de cette cérémonie, tenue au cimetière militaire français à Kapelle, M. Basri a rappelé les sacrifices et les combats courageux menés par des dizaines de milliers de soldats marocains en Europe durant la deuxième Guerre Mondiale, dont plusieurs centaines aux Pays-Bas, pour la défense des valeurs de la justice et de la liberté contre les forces de l’Axe, et ce à une période charnière de l’histoire de l’humanité.

L’Ambassadeur a souligné que la participation des soldats Marocains à la Grande Guerre a posé les jalons d’une fraternité d’armes qui servira de référence historique pour l’Appel du Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef en 1939, peu après la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, M. Basri a indiqué que cette cérémonie d’hommage est une occasion qui doit permettre d’évaluer et de tirer les leçons du passé douloureux pour ne pas se retrouver dans des situations similaires d’avant-guerre, où les idéologies de la haine, de non-respect et d’intolérance étaient répandues et majoritaires.

“Il est ainsi du devoir collectif de continuer à construire les ponts du vivre-ensemble entre les pays, les sociétés et les cultures”, a-t-il insisté.

Dans ce sens, le diplomate a lancé un appel aux élèves, aux jeunes générations et aux citoyens de demain présents à la cérémonie, pour assimiler cette histoire plurielle et se l’approprier pour mieux affronter les multiples défis futurs, avec la nécessité de consacrer les principes de démocratie et les valeurs universelles.

Ainsi, l’ambassadeur a encouragé ces jeunes générations à lire l’histoire de leur pays et de leur continent et à apporter leur contribution positive à la cohésion sociale pour plus d’égalité, de respect et de préservation de la dignité, indépendamment de l’origine, de la foi et de la couleur de peau. “L’école reste l’Espace de formation des futurs citoyens et le premier lieu du vivre ensemble”, a-t-il dit.

M. Basri a également exprimé ses vifs remerciements aux organisateurs de cette cérémonie devenue un rendez-vous annuel, qui contribue à “la préservation de la mémoire collective marquée par l’amitié et la solidarité”.