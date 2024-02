CAN-2023 (Quart de finale): le Nigeria en demi-finale aux dépens de l’Angola (1-0)

Dernier favori encore en lice avec la Côte d’Ivoire, le Nigeria a assumé son statut durant cette rencontre.

S’ils n’étaient pas franchement impressionnants pendant la phase de groupes (2es à égalité de points avec la Guinée équatoriale), les Nigérians sont montés en puissance en 8es à l’image de Victor Osimhen, avec une victoire nette contre le Cameroun (2-0). Vainqueurs en 2013, les hommes de José Peseiro sont bien placés pour rééditer cet exploit en Côte d’Ivoire.

Premiers de leur poule, les Angolais ont dominé de leur côté la Namibie (3-0) en 8es avec notamment un doublé de Gelson Dala. Il s’agit du troisième quart de finale de leur histoire, après 2008 et 2010.

Après un début de match plutôt équilibré entre les deux protagonistes, les Nigérians sont parvenus enfin à trouver le chemin des filets à quatre minutes de la fin du premier acte: Moses Simon accélère sur la gauche et élimine un défenseur avant de fixer et servir Lookman en retrait. Ce dernier arrive lancé et catapulte le ballon au fond d’un plat du pied puissant (41è).

En seconde période, les Super Eagles pensaient avoir plié les débats en leur faveur quand Osimhen a inscrit la seconde réalisation du Nigeria, mais son but a été annulé pour position de hors-jeu. Malgré les nombreuses tentatives des Angolais pour revenir dans la partie, le score est resté inchangé. Les Palancas Negras échouent, encore une fois, à se qualifier à leur première demi-finale d’une CAN.

Pour une place en finale, le Nigéria affrontera le vainqueur du quart de finale entre le Cap-Vert et l’Afrique du sud, prévu samedi.

Ce soir (21h00), la RD Congo retrouve la Guinée au stade Alassane Ouattara à Abidjan.