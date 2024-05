Énergie propre : Le Maroc, un « acteur majeur » et un partenaire « privilégié » pour l’Allemagne (économiste allemand)

Le Maroc est un « acteur majeur » et un partenaire « privilégié » pour l’Allemagne en matière des énergies renouvelables et de la transition énergétique, a souligné l’économiste allemand et directeur général de l’association économique Allemagne-Afrique « Afrika-Verein », Christoph Kannengiesser.