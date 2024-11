Année Culturelle Qatar-Maroc 2024 : la Princesse Lalla Hasnaa accompagnée de Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani, inaugure le pavillon marocain « Dar Al Maghreb » à Doha

Point focal de cette manifestation culturelle, qui célèbre les relations exceptionnelles entre le Maroc et le Qatar, ce pavillon, de 1.300 mètres carrés, s’inspire de l’architecture de Ksar Aït Benhaddou (Province d’Ouarzazate), un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987, incarnant l’essence des techniques traditionnelles de construction en terre.

Mitoyenne au Musée d’Art Islamique de la capitale qatarie, Dar Al Maghreb est aménagée en quatre espaces distincts qui offrent une perspective unique sur l’histoire, la culture et la vision future du Maroc : « Le Maroc, une terre de confluences »; « Le Maroc, une terre de Lumière »; « Le Maroc, une terre de Rassemblement » et enfin « Le Maroc, une terre de Passion ».

Ainsi, l’espace « Le Maroc, une terre de confluences » met en avant la place du Royaume en tant que carrefour des continents et des civilisations, où le dialogue et les échanges entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest sont célébrés. Des premiers établissements humains à la vision du pays pour un avenir durable, il met également en exergue l’engagement du Maroc en faveur du développement durable.

Quant à l’espace « Le Maroc, une terre de Lumière », il invite les visiteurs à découvrir la richesse sensorielle et culturelle du Royaume, à travers cinq espaces uniques dont le sol est orné de zellige traditionnel et le plafond de bois sculpté, mettant en valeur la créativité et la dextérité des artisans marocains. Les neuf trésors tangibles et les quatorze sites du patrimoine immatériel du Maroc, reconnus par l’ICESCO et l’UNESCO, sont également mis en valeur grâce à des installations audiovisuelles.

L’espace « Le Maroc, terre de Rassemblement » célèbre l’esprit festif du Royaume, en soulignant le rôle du Maroc en tant qu’hôte d’événements mondiaux, tels que la COP22 et la Coupe du Monde 2030 à venir et son engagement envers le dialogue international sur la durabilité et le sport.

Le quatrième espace, « Le Maroc, terre de Passion », est dédié à l’amour profond du Maroc pour le football. Il retrace le parcours footballistique du pays, des premiers clubs à sa performance impressionnante lors de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, ainsi que ses préparatifs pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

Le Pavillon « Dar Al Maghreb » abrite également une boutique de souvenirs permettant aux visiteurs d’emporter un souvenir de leur expérience.

A Son arrivée à Dar Al Maghreb, la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par S.E. Lolwah Al-Khater, ministre d’Etat chargée de la coopération internationale auprès du ministère des Affaires étrangères qatari.

Avant de procéder à l’inauguration du pavillon « Dar Al Maghreb », la Princesse Lalla Hasnaa et Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani ont été saluées par M. Mohamed Setri, Ambassadeur du Roi à Doha, M. Adel El Fakir, directeur général de l’ONDA, commissaire général de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024, M. Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), M. Tarik Sadik, directeur général de la Maison de l’artisan, et M. Mehdi Qotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées.

La Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani ont été également saluées par Hicham Baiz, Chef du département de la coopération triangulaire et des projets de développement humain durable à l’AMCI, M. Rochdi Bernoussi, directeur du département des musées à Bank Al Maghrib, M. Abderrahman Brahimi, directeur Maroc, Maghreb, Moyen-Orient et Asie à la Royal Air Maroc, M. Rachid Hamzaoui, directeur Moyen-Orient et Asie à l’Office national marocain du tourisme, et Mme Salima El Mghazli, Coordinatrice générale de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024.

Initiée par « Years of Culture », l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024 témoigne de la profondeur et de la solidité des liens historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.