10ème Forum mondial de l’eau : la valorisation des ressources hydriques au cœur des débats internationaux

Le Forum mondial de l’eau est un espace d’échange d’expériences et de débat qui se tient tous les trois ans depuis sa première édition, organisée à Marrakech en 1997. Il constitue aujourd’hui le plus grand rassemblement international consacré aux questions relatives à l’eau.

Placée sous le thème « L’eau pour une prospérité partagée », la dixième édition du Forum est organisée conjointement par le Conseil mondial de l’eau et le gouvernement indonésien et devrait attirer quelque 17.000 participants et 30.000 invités de 172 pays, dont une importante délégation marocaine.

Le Centre de conventions de « Nusa Dua » à Bali accueillera cet événement qui se décline en 350 sessions réunissant des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des dirigeants d’organisations internationales, des hauts fonctionnaires, des universitaires, des entrepreneurs et des représentants de la société civile.

Le point culminant du Forum mondial de l’eau sera la remise du Grand Prix mondial Hassan II de l’eau lors de la cérémonie d’ouverture.

Créée en 2002 en mémoire de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, cette distinction est décernée par le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l’eau. Elle vise à récompenser les actions favorisant la protection et la préservation des ressources en eau, l’amélioration de leur gestion, la réutilisation des eaux usées et la sensibilisation du public aux problèmes liés à cette ressource vitale.

Attribué à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé, le Grand Prix mondial Hassan II de l’eau est remis tous les trois ans, lors de la cérémonie plénière d’ouverture du Forum mondial de l’eau. Le lauréat de cette édition du Forum recevra un chèque de 500 000 dollars américains et bénéficiera d’une reconnaissance et d’une visibilité internationale.

Selon les organisateurs, les activités du Forum « Bali 2024 » seront organisées selon trois processus. Un processus thématique qui abordera les défis de l’eau et proposera des solutions à discuter, un autre politique qui permettra des discussions avec les chefs d’État, les ministres, les parlementaires, les autorités locales et les autorités de bassins, ainsi qu’un processus régional qui a pour objet d’apporter de nouvelles perspectives sur l’eau en se basant sur les besoins locaux.

Cette édition se veut « une plateforme unique où la communauté de l’eau et les décideurs politiques peuvent collaborer et progresser sur le long terme » face aux défis globaux de l’eau.

Dans un message publié sur le site du 10ème Forum mondial de l’eau, le président de la République d’Indonésie, Joko Widodo, a appelé à la convergence des efforts afin de « promouvoir une gestion efficace et intégrée des ressources hydriques » et d’assurer « que l’eau puisse être gérée et utilisée pour la prospérité commune ».

Dans un contexte mondial marqué par les changements climatiques, le dirigeant indonésien plaide pour qu’une attention particulière soit accordée aux efforts de conservation de l’eau, à la disponibilité d’eau propre et d’installations sanitaires, à la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi qu’à l’atténuation des catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses.

La présidence indonésienne a, dans cette optique, énoncé six priorités à mettre en avant lors de la dixième édition du Forum, à savoir « l’eau pour l’Homme et la nature », « sécurité et prospérité de l’eau », « réduction et gestion des risques de catastrophes », « coopération et hydro-diplomatie », « financements innovants dans le domaine de l’eau » et « connaissance et innovation ».

De son côté, le président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon, a indiqué que le « Forum de Bali » s’assigne deux objectifs principaux, à savoir « confirmer que l’eau et l’assainissement sont des priorités politiques » et « souligner l’importance d’une alliance parfaite entre l’innovation, les gouvernements et les financements pour apporter de l’eau à des millions de personnes ».