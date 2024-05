Plus de 1500 exposants de 130 pays au Gitex Africa Morocco 2024 du 29 au 31 mai à Marrakech

Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cet événement d’envergure internationale se veut une vitrine mondiale de technologie, d’innovation et de networking ainsi qu’une plateforme unique d’accélération pour les startups et les PME innovantes à l’échelle internationale.

Initiée par Kaoun international, la filiale international de Dubaï World Trade Centre (DWTC), sous l’égide du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et en partenariat avec l’Agence de Développement Digital (ADD), cette grande manifestation technologique se veut un hub au niveau d’un continent en pleine effervescence qui favorisera les échanges sur les derniers développements de la Tech dans les domaines relatifs notamment à l’Intelligence Artificielle, aux télécommunications, à la finance, à la santé, à la cybersécurité et au cloud.

S’exprimant lors d’une conférence de presse de présentation de cette édition, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, a indiqué que le salon connaîtra cette année un engouement sans précédent avec plus de 130 pays représentés, plus de 1500 exposants, 800 entreprises émergentes et une prévision de plus de 50.000 visiteurs.

Cet engagement, a-t-elle souligné, reflète la confiance dont jouit le Maroc et son positionnement en tant que pôle numérique régional conforté en cela par le grand potentiel des jeunes talents marocains qui font une percée remarquable dans l’écosystème numérique à l’échelle internationale, l’appui à la compétitivité de l’économie marocaine, et le soutien du secteur privé en tant que vecteur de développement.

Ce salon permet de renforcer la position du Maroc en tant que leader dans le domaine de la technologie au niveau du continent, conformément aux hautes orientations du Roi, a-t-elle relevé, faisant remarquer que l’édition 2024 sera marquée par l’organisation en marge du Salon du « World Health Future », un événement consacré aux dernières innovations dans le domaine de santé avec la participation des plus importantes startups internationales spécialisées dans la santé numérique, le but étant de contribuer au développement de ce secteur en Afrique.

Et d’ajouter que l’édition 2024 accorde également une grande place aux différentes évolutions de l’IA en accueillant des startups proposant des solutions inédites dans ce domaine avec pour objectif de faire converger les vues sur l’élaboration de politiques à même d’encadrer son usage en Afrique.

De son côté, le Directeur général de l’ADD, Sidi Mohammed Drissi Melyani a indiqué que cette grand-mess du digital se tient après le grand succès de l’édition 2023, faisant savoir que les efforts nécessaires ont été déployés pour assurer la réussite de cette édition et atteindre les objectifs, à savoir permettre à l’ensemble des participants (gouvernements, décideurs, acteurs des secteurs public et privé et startups) d’échanger leurs expériences et expertises et de conclure des accords pour contribuer au développement de leurs pays respectifs et positionner le Maroc sur le continent africain comme un hub digital international.

Cette édition se veut ainsi une plateforme qui va permettre au Maroc de promouvoir l’écosystème des startups marocaines, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit aussi de promouvoir le digital par la promotion de l’investissement international au niveau du Maroc et du continent africain.

Pour M. Melyani, GITEX Africa Morocco 2024 contribuera aussi à consolider la position de l’Afrique en tant que carrefour d’innovation technologique et à renforcer son influence sur la scène digitale mondiale.

Pour sa part, Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, a fait savoir que le Maroc, pays engagé sur la voie de la transformation numérique, sera représenté par plus de 500 entreprises locales, avec une augmentation notable de 85 % par rapport à la première édition de GITEX Africa.

Cette croissance témoigne du renforcement et de la maturité de l’écosystème technologique marocain, a soutenu Mme LohMirmand.

GITEX AFRICA MOROCCO 2024 connaitra la participation d’éminents experts et de spécialistes de renommée mondiale ainsi que de décideurs politiques, venus partager leurs connaissances et expertises autour de trois grands thèmes: « Construire une Afrique digitale unifiée », « la connectivité » et « les villes numériques ».