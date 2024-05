Présentation au Sénat français de la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées

La présentation de cette édition a été faite par Abderrafie Zouitene, président de la Fondation Esprit de Fès, en marge du déplacement dans la capitale française d’une délégation parlementaire marocaine conduite par le président du groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des Conseillers, Mohamed Zidouh.

La Fondation Esprit de Fès contribue à promouvoir le dialogue des cultures et des religions, l’esprit de tolérance et de l’ouverture sur l’Autre conformément à la Vision du Roi Mohammed VI, a indiqué M. Zouitene.

Dans un monde marqué souvent par les extrémismes et le rejet des différences, le Maroc et la France ont toujours agi et agissent de concert pour diffuser ces valeurs, a-t-il dit, ajoutant que le Festival de Fès des Musiques sacrées du monde et son Forum représentent un moment fort d’échanges et de partage, qui s’inscrivent dans la tradition savante, artistique et spirituelle de la ville de Fès et sa Médina, cette dernière étant la plus étendue et la plus grande zone piétonne du monde, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981, et qui a connu dernièrement une profonde restauration, à l’identique, sous l’impulsion du Souverain.

Depuis son avènement dans cette médina magique, ce Festival a connu un succès grandissant et a été désigné par l’ONU comme l’un des événements marquants contribuant au dialogue des civilisations, a-t-il dit, ajoutant que l’événement a rallié des artistes de notoriété internationale de tous les horizons, partageant la quête du sacré.

Cette année, le festival sera l’occasion de célébrer la coexistence pacifique des trois religions du Livre, avec la participation de plus de 200 artistes en provenance de 18 pays dont la France, a relevé M. Zouitene, avant la projection devant les sénateurs français et les membres de la Chambre des Conseillers marocains de l’extrait d’un film sur la programmation du festival.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Festival se tiendra du 24 mai au 1er juin prochain sous le thème « La Quête de l’Esprit Al-Andalus ».